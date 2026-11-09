दलेर मेहंदी ने उत्तराखंड विवाद पर पहली बार तोड़ी चुप्पी, बोले- ‘मेरा भाई मीका मेरे लिए मजबूती से खड़ा रहा’

अपने मेसेज के आखिर में, दलेर मेहंदी ने इस बात पर जोर दिया कि अक्सर कलाकारों को उनके काम का असर तब पता चलता है, जब वे इस दुनिया में नहीं रहते। उन्होंने कहा कि वे खुद को खुशनसीब मानते हैं कि उन्हें अपने जीते-जी यह प्यार देखने को मिला। उन्होंने लिखा, "अक्सर लोग किसी कलाकार के सफर और उनके प्रभाव के बारे में तब बात करते हैं, जब वे इसे सुनने के लिए मौजूद नहीं होते। मैं खुद को खुशनसीब मानता हूं कि मुझे अपने जीवनकाल में ही यह प्यार देखने को मिला। इसे देखना, महसूस करना और सबसे बड़ी बात, उन लोगों को धन्यवाद कह पाना जिन्होंने मुझे इतना कुछ दिया है।"