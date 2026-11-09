दलेर मेहंदी ने उत्तराखंड विवाद पर पहली बार तोड़ी चुप्पी, बोले- ‘मेरा भाई मीका मेरे लिए मजबूती से खड़ा रहा’

Daler Mehndi Uttarakhand Controversy: पंजाबी सिंगर दलेर मेहंदी ने दिवाली 2026 के मौके पर एक इमोशनल नोट लिखा है, जिसमें उन्होंने उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया है जो इस मुश्किल दौर में उनके साथ खड़े रहे। उनका यह संदेश उत्तराखंड के एक मेले में उनकी परफॉरमेंस को लेकर हुए विवाद के बीच आया है। इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए उन्होंने अपने फैंस, परिवार, दोस्तों और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोगों को उनके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद दिया।
दलेर मेहंदी ने कहा कि हाल ही में मिले इतने प्यार ने उनके दिल को छू लिया है। उन्होंने माना कि शायद वे हर मैसेज का जवाब न दे पाए हों, लेकिन उन्होंने सभी मैसेज पढ़े हैं और वे इस दयालुता को हमेशा याद रखेंगे।
उन्होंने लिखा, "आपको और आपके अपनों को दिवाली की शुभकामनाएं। इस दिवाली, मैं खास तौर पर आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। इतने सालों में, मुझे अपने संगीत के जरिए और हर उस मंच पर जहां मैंने परफॉर्म किया है, बहुत प्यार मिला है। लेकिन हाल ही में मुझे जो अनुभव हुआ, उसने मेरे दिल को इस तरह छू लिया है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। जिस तरह से आप मेरे साथ खड़े रहे, मेरे लिए बोले, मुझ पर भरोसा जताया और मुझे प्यार दिया… मुझे नहीं लगता कि मैं कभी पूरी तरह से बता पाऊंगा कि मेरे लिए इसके क्या मायने हैं।"
सिंगर ने अपने परिवार से मिले सपोर्ट के बारे में भी बात की। उन्होंने खासतौर पर अपने भाई मीका सिंह का जिक्र किया, जो इस विवाद के दौरान सार्वजनिक रूप से उनके बचाव में सामने आए थे। दलेर मेहंदी ने लिखा, "इस मुश्किल समय में मेरा परिवार मेरी सबसे बड़ी ताकत रहा है। मेरा भाई मीका मेरे साथ एक मजबूत ताकत बनकर खड़ा रहा।"
उन्होंने अपनी पत्नी तरन को भी उनके अटूट भरोसे के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने अपने बेटे गुरदीप की हिम्मत की तारीफ की और अपनी बेटियों रबाब, अजीत और प्रभजोत को उनके निस्वार्थ प्यार के लिए धन्यवाद दिया।
दलेर मेहंदी ने अपने फैंस और पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को भी याद रखा। उन्होंने देश भर से संपर्क करने वाले सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने लिखा, "पूरी म्यूजिक और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को, भारत के हर कोने से संपर्क करने वाले लोगों को, अपने फैंस को और पूरे देश को - प्यार, विश्वास और सम्मान के इस 'सरोपाओ' (सम्मान) के लिए धन्यवाद।"
उन्होंने एकजुटता के बारे में भी बात की और सिखों की आध्यात्मिक धारणा 'इक ओंकार' का जिक्र करते हुए कहा कि यह उन्हें याद दिलाती है कि सब एक हैं और प्यार व सम्मान के जरिए आपस में जुड़े हुए हैं।
अपने मेसेज के आखिर में, दलेर मेहंदी ने इस बात पर जोर दिया कि अक्सर कलाकारों को उनके काम का असर तब पता चलता है, जब वे इस दुनिया में नहीं रहते। उन्होंने कहा कि वे खुद को खुशनसीब मानते हैं कि उन्हें अपने जीते-जी यह प्यार देखने को मिला। उन्होंने लिखा, "अक्सर लोग किसी कलाकार के सफर और उनके प्रभाव के बारे में तब बात करते हैं, जब वे इसे सुनने के लिए मौजूद नहीं होते। मैं खुद को खुशनसीब मानता हूं कि मुझे अपने जीवनकाल में ही यह प्यार देखने को मिला। इसे देखना, महसूस करना और सबसे बड़ी बात, उन लोगों को धन्यवाद कह पाना जिन्होंने मुझे इतना कुछ दिया है।"
उन्होंने दिवाली से जुड़ी एक बात के साथ अपनी बात खत्म की: "इस दिवाली, हर घर में दीये जगमगाएंगे, लेकिन आप सबके प्यार ने मेरे दिल में जो रोशनी जगाई है, वह मेरे लिए सबसे खास है। ढेर सारे प्यार के साथ, दलेर मेहंदी।"
हाल ही में उत्तराखंड में 'मां कुंजापुरी पर्यटन और विकास मेले' में अपनी परफॉरमेंस के बाद दलेर मेहंदी एक विवाद में फंस गए थे। कार्यक्रम के दौरान, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल मंच पर आए और परफॉरमेंस पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि गायक नशे की हालत में लग रहे थे और लाइव नहीं गा रहे थे, जबकि कथित तौर पर उन्हें इस शो के लिए 35 लाख रुपये का भुगतान किया गया था।
मीका सिंह ने इन आरोपों का कड़ा खंडन किया। उन्होंने कहा कि दलेर मेहंदी शराब नहीं पीते हैं और हाल ही में उनकी सर्जरी हुई थी। उन्होंने मंत्री से माफी की मांग की। इस घटना के बाद जल्द ही एक बहस छिड़ गई, जिसमें मनोरंजन जगत के कई लोगों ने अपने विचार साझा किए।
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