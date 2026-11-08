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सैफ-अमृता के तलाक के बाद भी नहीं आई रिश्ते में कड़वाहट, अमृता सिंह को लेकर सबा बोलीं- ‘बड़ी बहन की तरह समझाती थीं’

Saba Ali Khan on Amrita Singh: सैफ अली खान की बहन सबा ने अमृता सिंह को एक मां जैसा बताया। उन्होंने याद किया कि कैसे अमृता ने एक बड़ी बहन की तरह उनको रास्ता दिखाया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सैफ से तलाक के बाद अमृता सिंह से कैसा है उनका रिश्ता।
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मुंबई

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Rashi Sharma

Updated: 8 Nov 2026, 10:38 AM IST

Saba Ali Khan on Amrita Singh

सबा अली खान ने अमृता सिंह और अपने रिश्ते के बारे में की बात। (फोटो सोर्स: @sabapataudi/instagram)

Saba Ali Khan on Amrita Singh: सबा अली खान ने हाल ही में अमृता सिंह के साथ अपने रिश्तों के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि अमृता उनके लिए एक ऐसी मां जैसी थीं, जिनसे वे बेझिझक बात कर सकती थीं। 1991 में जब उनके भाई सैफ अली खान ने अमृता से शादी की, तब सबा सिर्फ 15 साल की थीं। सैफ से 12 साल बड़ी अमृता ने उन सालों में सबा की ज़िंदगी में एक अहम भूमिका निभाई। सिद्धार्थ कन्नन के यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए, सबा ने बताया कि 2004 में सैफ और अमृता के अलग होने के बाद भले ही उनके बीच दूरियां आ गईं, लेकिन उनके मन में एक-दूसरे के लिए कोई कड़वाहट नहीं है। उन्होंने यह भी साफ किया कि उनका पूरा समर्थन करीना कपूर खान के साथ है।

अमृता ने एक बड़ी बहन की तरह हमेशा रास्ता दिखाया

सबा ने याद करते हुए कहा, "मुझे वे बहुत सुलझी हुई लगीं। मैं उन्हें पसंद करती थी। उनके साथ मेरा तालमेल अच्छा था। मैं करीना से बहुत प्यार करती हूं। मेरा समर्थन वहीं है जहां होना चाहिए। लेकिन, अमृता भी मेरे साथ बहुत अच्छी थीं। उन्होंने मुझे कई बार सही दिशा दिखाई, जबकि हो सकता है कि मेरी अपनी मां उस समय मेरी आलोचना करतीं। लेकिन अमृता वही बात एक बड़ी बहन के अंदाज में कहती थीं।" सबा ने अमृता को एक ऐसी मां जैसी शख्सियत बताया, जिनसे आसानी से बात की जा सकती थी।

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अमृता सिंह सबा को फैशन और कपड़ों के चुनाव में मदद करती थीं

सबा ने कहा, "जब भी वे मुझसे मिलती हैं, तो वे हमेशा मेरे कपड़ों पर ध्यान देती हैं। इसलिए उनसे मिलने से पहले मैं थोड़ा सोच-समझकर तैयार होती हूं, क्योंकि वे पूछ सकती हैं कि 'तुम्हारा बैग नीला और ड्रेस गुलाबी क्यों है?' वे हमेशा मुझे सही सलाह देती थीं, जिससे मुझे बेहतर समझ मिली।"

हालांकि, 2004 में सैफ और अमृता के अलग होने के बाद उनके रिश्ते बदल गए। सबा ने बताया कि शायद अलग होने के बाद अमृता कुछ दूरी चाहती थीं और खुद के लिए समय लेना चाहती थीं। फिर भी, उनके बीच आज भी अच्छे संबंध हैं और जब भी वे मिलती हैं, तो बहुत गर्मजोशी से एक-दूसरे का हाल-चाल पूछती हैं। सबा ने यह भी कहा कि उन्हें सैफ और अमृता के बच्चों से मिलना अच्छा लगता है और उनके बीच कोई कड़वाहट नहीं है। वे आज भी उन अच्छे पलों को याद करती हैं जो उन्होंने साथ बिताए थे।

इसी बातचीत के दौरान, सबा से यह भी पूछा गया कि क्या वह सैफ और करीना के साथ फिल्मी पार्टियों में जाती हैं। उन्होंने बताया कि जब सैफ की शादी अमृता से हुई थी, तब वह अक्सर उनके साथ ऐसी पार्टियों में जाती थीं। हालांकि, अब वह शायद ही कभी ऐसी पार्टियों में जाती हैं, क्योंकि सैफ और करीना खुद भी फिल्मी पार्टियों या प्रीमियर में बहुत कम जाते हैं।

अमृता सिंह संग सैफ की शादी में क्यों नही गई थीं बहनें सबा और सोहा?

नेहा धूपिया और अंगद बेदी के शो 'डबल डेट' में हुई एक पुरानी बातचीत के दौरान, सबा और उनकी बहन सोहा अली खान ने बताया कि वे दोनों सैफ और अमृता की शादी में शामिल नहीं हुई थीं। उस समय सबा 15 साल की थीं और सोहा 13 साल की थीं। दोनों बहनों ने बताया कि उन्हें इस शादी के बारे में तब पता चला, जब वे स्कूल में थीं।

सबा ने बताया, "जब उनकी शादी हुई, तब हम स्कूल में थे। हमें प्रिंसिपल के ऑफिस में माता-पिता का फोन आया, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी को कुछ मत बताना। हमें नहीं पता था कि यह खबर कितनी सच है, क्योंकि तब तक यह अखबारों में भी आ चुकी थी। इसलिए हमसे कहा गया कि हमें किसी को कुछ नहीं बताना है।"

सोहा ने आगे बताया कि यह शादी बहुत कम समय के नोटिस पर हुई थी। उन्होंने कहा, "उस समय हम बहुत छोटे भी थे। मुझे याद है कि मेरी फ्रेंच टीचर ने मुझे इस बारे में बताया था। यह सब बिल्कुल आखिरी समय पर हुआ था।" सैफ अली खान और अमृता सिंह ने 1991 में शादी की थी, उस समय सैफ 21 साल के थे और अमृता 33 साल की थीं। 2004 में अपनी 13 साल की शादी खत्म करने से पहले, इस जोड़े के दो बच्चे हुए - सारा अली खान और इब्राहिम अली खान।

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