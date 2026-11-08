सैफ-अमृता के तलाक के बाद भी नहीं आई रिश्ते में कड़वाहट, अमृता सिंह को लेकर सबा बोलीं- ‘बड़ी बहन की तरह समझाती थीं’

Saba Ali Khan on Amrita Singh: सबा अली खान ने हाल ही में अमृता सिंह के साथ अपने रिश्तों के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि अमृता उनके लिए एक ऐसी मां जैसी थीं, जिनसे वे बेझिझक बात कर सकती थीं। 1991 में जब उनके भाई सैफ अली खान ने अमृता से शादी की, तब सबा सिर्फ 15 साल की थीं। सैफ से 12 साल बड़ी अमृता ने उन सालों में सबा की ज़िंदगी में एक अहम भूमिका निभाई। सिद्धार्थ कन्नन के यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए, सबा ने बताया कि 2004 में सैफ और अमृता के अलग होने के बाद भले ही उनके बीच दूरियां आ गईं, लेकिन उनके मन में एक-दूसरे के लिए कोई कड़वाहट नहीं है। उन्होंने यह भी साफ किया कि उनका पूरा समर्थन करीना कपूर खान के साथ है।