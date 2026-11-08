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बॉक्स ऑफिस पर तीसरे दिन 45% का उछाल फिर भी ‘आदिपुरुष’ से पीछे ‘रामायण’, 182 करोड़ रुपये के पार पहुंचा कलेक्शन

Ramayana Box Office Collection 8 Nov: रणबीर कपूर, यश और साईं पल्लवी की 'रामायण' ने तीसरे दिन 45% की ग्रोथ के साथ वापसी की है और 182 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है, लेकिन अभी भी 'आदिपुरुष' से टक्कर जारी है।
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मुंबई

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Rashi Sharma

Updated: 8 Nov 2026, 9:34 AM IST

Ramayana Box Office Collection 8 Nov

रामायण की कमाई में तीसरे दिन आया उछाल। (फोटो सोर्स: IMDb)

Ramayana Box Office Collection 8 Nov: रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी स्टारर नितेश तिवारी की 'रामायण', 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म ने अपने पहले दिन शानदार कमाई की और भारत में दिवाली से पहले रिलीज होने वाली फिल्मों के लिए एक नया रिकॉर्ड बनाया। हालांकि, दूसरे दिन कलेक्शन में गिरावट आई, क्योंकि उस दिन कोई छुट्टी नहीं थी और यह वीकेंड से ठीक पहले का दिन था। उम्मीद है कि दिवाली से पहले शनिवार को फिल्म की कमाई में तेजी आएगी और वीकेंड के दौरान यह और बेहतर प्रदर्शन करेगी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि 'रामायण' अपने पहले वीकेंड में कैसा प्रदर्शन करती है।

'रामायण' बॉक्स ऑफिस अपडेट

'रामायण' की एडवांस बुकिंग रिलीज से 15 दिन पहले, यानी दशहरा के मौके पर शुरू हो गई थी। रिलीज के समय तक, फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ रुपये के टिकट बेच लिए थे। भारत में रिलीज के पहले दिन फिल्म ने रुपये 64.85 करोड़ की कमाई की, जो बॉलीवुड इतिहास की चौथी सबसे बड़ी ओपनिंग रही। शुक्रवार को कलेक्शन में गिरावट आई और फिल्म ने केवल 48.05 करोड़ रुपये कमाए। रावण के किरदार में यश के होने के बावजूद, कन्नड़ वर्जन की शुरुआत काफी धीमी रही। हालांकि, शनिवार को कन्नड़ वर्जन की ऑक्यूपेंसी रेट में सुधार देखने को मिला।

ट्रेड वेबसाइट Sacnilk के अनुसार, तीसरे दिन फिल्म ने भारत में 69.80 करोड़ रुपये की कमाई की, जिससे तीन दिनों की कुल कमाई 182.70 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। इससे पता चलता है कि शनिवार को फिल्म ने 45.3% की ग्रोथ के साथ काफी अच्छा सुधार दिखाया है। अब फिल्म की नजर 200 करोड़ रुपये के आंकड़े पर है, जिसे रविवार तक पार करने की उम्मीद है।

'आदिपुरुष' और 'रामायण' के पहले दिन दिनों के कलेक्शन की तुलना

तीसरे दिन के अंत तक, 'आदिपुरुष' ने भारत में 221.10 करोड़ रुपये की नेट कमाई कर ली थी, जिसे रणबीर कपूर की रामायण अभी तक पार नहीं कर पाई है। हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि 'आदिपुरुष' के सिनेमाघरों में पहले तीन दिन शुक्रवार, शनिवार और रविवार थे, जबकि 'रामायण' के पहले तीन दिनों में गुरुवार और शुक्रवार (वर्किंग डे) और शनिवार शामिल हैं। फिर भी, यह फिल्म 'पठान' (57 करोड़), 'एनिमल' (63 करोड़) और 'दृश्यम 2' (62 करोड़) जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों की ओपनिंग-डे कमाई को पीछे छोड़ने में कामयाब रही है।

रणबीर कपूर की 'रामायण' के बारे में

'रामायण' वाल्मीकि के महाकाव्य का नया रूपांतरण है, जो दुनिया के सबसे पुराने साहित्य में से एक है। यह भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम की कहानी है, और उस युद्ध के बारे में है जो उन्होंने असुर राजा रावण के खिलाफ लड़ा था, जब रावण ने उनकी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया था।

नमित मल्होत्रा ​​के 'प्राइम फोकस स्टूडियोज' द्वारा DNEG और यश के 'मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स' के सहयोग से बनाई जा रही 'रामायण' को दो भागों में रिलीज़ करने की योजना है। इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम के रूप में, साई पल्लवी सीता के रूप में, यश रावण के रूप में, रवि दुबे लक्ष्मण के रूप में और सनी देओल भगवान हनुमान के रूप में नज़र आएंगे। पहला भाग 5 नवंबर 2026 को दुनिया भर में रिलीज़ होगा, जबकि दूसरा भाग दिवाली 2028 में रिलीज़ किया जाएगा।

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