बॉक्स ऑफिस पर तीसरे दिन 45% का उछाल फिर भी ‘आदिपुरुष’ से पीछे ‘रामायण’, 182 करोड़ रुपये के पार पहुंचा कलेक्शन

Ramayana Box Office Collection 8 Nov: रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी स्टारर नितेश तिवारी की 'रामायण', 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म ने अपने पहले दिन शानदार कमाई की और भारत में दिवाली से पहले रिलीज होने वाली फिल्मों के लिए एक नया रिकॉर्ड बनाया। हालांकि, दूसरे दिन कलेक्शन में गिरावट आई, क्योंकि उस दिन कोई छुट्टी नहीं थी और यह वीकेंड से ठीक पहले का दिन था। उम्मीद है कि दिवाली से पहले शनिवार को फिल्म की कमाई में तेजी आएगी और वीकेंड के दौरान यह और बेहतर प्रदर्शन करेगी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि 'रामायण' अपने पहले वीकेंड में कैसा प्रदर्शन करती है।