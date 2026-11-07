30 मिनट के अंतर और लीक वीडियो ने बढ़ाई हलचल, क्या भारत और विदेश में अलग-अलग दिखाई जा रही है ‘रामायण’?

लीक हुई क्लिप्स में घायल लक्ष्मण और सीता एक पथरीली घाटी में भागते नजर आते हैं, जहां कुछ खूंखार जीव उनका पीछा कर रहे हैं। वे एक झरने के पीछे गुफा में शरण लेते हैं, जहां सीता घायल लक्ष्मण के घावों पर मरहम-पट्टी करने की कोशिश करती हैं। इसी दौरान वे जीव वहां पहुंच जाते हैं। इस सीक्वेंस में सीता का एक मजबूत रूप दिखाया गया है, जहां वह पीछे हटने के बजाय खंजर निकालकर बचाव की मुद्रा में आ जाती हैं। इसके बाद लक्ष्मण खुद को उनके आगे कर लेते हैं और ठीक उसी वक्त राम का एक तीर आकर उन जानवरों को गिरा देता है।