‘कॉफी विद करण 9’ के फिनाले में होगी शाहरुख खान की एंट्री? करण जौहर के एक जवाब ने बढ़ाया सस्पेंस

'कॉफी विद करण 9' के फिनाले में आएंगे शाहरुख खान (सोर्स: IMDb)
Shah Rukh Khan: फेमस शो 'कॉफी विद करण 9' (Koffee With Karan season 9) का नौवां सीजन अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। जैसे-जैसे शो समापन की ओर बढ़ रहा है, फैंस के बीच इस बात को लेकर उत्सुकता बढ़ती जा रही है कि क्या बॉलीवुड के 'किंग खान' यानी शाहरुख खान इस सीजन के फिनाले में नजर आएंगे या नहीं। शो के साथ सुपरस्टार शाहरुख खान के पुराने और गहरे जुड़ाव को देखते हुए दर्शक उन्हें आखिरी एपिसोड में देखने की उम्मीद लगाए बैठे हैं।
हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान जब करण जौहर से ये सवाल पूछा गया कि क्या शाहरुख खान 'कॉफी विद करण' सीजन 9 के आखिरी एपिसोड में मेहमान बनकर आएंगे, तो उन्होंने सीधे तौर पर हां या ना कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने मजाकिया और रहस्यमयी अंदाज में कहा कि न तो वे इसके लिए मना कर रहे हैं और न ही हां कह रहे हैं। करण ने अपनी चुप्पी का मतलब दर्शकों पर छोड़ते हुए कहा कि लोग इसका जो चाहे वो अर्थ निकाल सकते हैं, लेकिन वे इस पर खुलकर कुछ नहीं बोलेंगे। उनके इस गोलमोल जवाब ने फैंस के बीच कयासों का बाजार और गर्म कर दिया है।
इसी बातचीत के दौरान करण जौहर ने इस बात पर भी रोशनी डाली कि क्या वे भविष्य में इस तरह के किसी अन्य चैट शो के साथ वापसी करेंगे या नहीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल उनका इस अवतार में लौटने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने स्वीकार किया कि अलग-अलग सेलिब्रिटी मेहमानों को शो में बुलाना और उनके सही कॉम्बिनेशन को मैनेज करना काफी तनावपूर्ण और भारी काम होता है। करण ने कहा कि वे अब उन दूसरे कामों को करके बेहद खुश हैं, जिनमें मेहमानों के कॉम्बिनेशन तय करने का दबाव नहीं होता है।
बता दें कि 14 अक्टूबर 2026 को शुरू हुए 'कॉफी विद करण 9' के धमाकेदार पहले एपिसोड में सुपरस्टार सलमान खान ने शिरकत की थी, जबकि रैपिड फायर राउंड में करिश्मा कपूर नजर आई थीं।
इसके बाद के एपिसोड्स में विजय देवरकोंडा, रश्मिका मंदाना, वरुण धवन, जाह्नवी कपूर के अलावा हाल ही में सैफ अली खान और करीना कपूर खान जैसे सितारे अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुके हैं। इंडस्ट्री के गलियारों में चर्चा ये भी है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी भी इस सीजन के आखिरी एपिसोड्स का हिस्सा बन सकते हैं, हालांकि मेकर्स की तरफ से अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
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