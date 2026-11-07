‘कॉफी विद करण 9’ के फिनाले में होगी शाहरुख खान की एंट्री? करण जौहर के एक जवाब ने बढ़ाया सस्पेंस

हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान जब करण जौहर से ये सवाल पूछा गया कि क्या शाहरुख खान 'कॉफी विद करण' सीजन 9 के आखिरी एपिसोड में मेहमान बनकर आएंगे, तो उन्होंने सीधे तौर पर हां या ना कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने मजाकिया और रहस्यमयी अंदाज में कहा कि न तो वे इसके लिए मना कर रहे हैं और न ही हां कह रहे हैं। करण ने अपनी चुप्पी का मतलब दर्शकों पर छोड़ते हुए कहा कि लोग इसका जो चाहे वो अर्थ निकाल सकते हैं, लेकिन वे इस पर खुलकर कुछ नहीं बोलेंगे। उनके इस गोलमोल जवाब ने फैंस के बीच कयासों का बाजार और गर्म कर दिया है।