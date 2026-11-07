‘रामायण’ में यश बने सबसे बड़े आकर्षण? डायरेक्टर शंकर ने रावण को बताया ‘lovable villain’, रणबीर-साई पल्लवी का भी किया जिक्र

इससे पहले एस.एस. राजामौली और संदीप रेड्डी वांगा जैसे दिग्गज निर्देशक भी 'रामायण' की तारीफ कर चुके हैं और इस विशाल महाकाव्य को पर्दे पर उतारने के लिए पूरी टीम की मेहनत की सराहना कर चुके हैं। नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम के रूप में, साई पल्लवी (Sai Pallavi) माता सीता के रूप में और रवि दुबे लक्ष्मण के किरदार में नजर आ रहे हैं। फिल्म के अंत यानी पोस्ट-क्रेडिट्स में सनी देओल के हनुमान वाले रूप की झलक भी दिखाई गई है, जो इसके अगले यानी दूसरे भाग में मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म का दूसरा पार्ट साल 2028 में सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा।