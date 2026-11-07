पत्नी अवंतिका की ड्रेस को लेकर ट्रोल हुए यूट्यूबर सौरव जोशी, गोवा व्लॉग का वीडियो हुआ वायरल

बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब सौरभ जोशी को अपने व्लॉग्स के कंटेंट को लेकर आलोचना का सामना करना पड़ा हो। अक्टूबर 2026 में, 'ट्रुथ या डेयर' गेम के दौरान अपनी पत्नी अवंतिका भट्ट को उनके पालतू कुत्ते 'ओरियो' के कटोरे से पानी पीने के लिए कहने पर वो विवादों में आ गए थे। हालांकि, अवंतिका ने पहले हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन बाद में उन्होंने वह डेयर पूरा कर लिया। इस घटना पर दर्शकों ने काफी आलोचना की और कई लोगों ने सवाल उठाया कि उनसे ऐसा करने के लिए क्यों कहा गया। बाद में सौरभ ने अपना बचाव करते हुए स्पष्ट किया कि कटोरा धोया हुआ था और पानी साफ था। इससे पहले, अगस्त 2026 में भी उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा था, जब एक वीडियो में वे और उनके दोस्त एक चलती हुई गाड़ी के पिछले हिस्से को स्विमिंग पूल में बदलते दिखे थे। इस पर दर्शकों ने सुरक्षा और पानी की बर्बादी को लेकर चिंता जताई थी।