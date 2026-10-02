‘इसलिए मैं घर से बाहर नहीं निकलता’, यूट्यूबर सौरव जोशी के साथ सरेआम हुई गाली-गलौज, बदसलूकी के बाद व्लॉग में हुए इमोशनल

घटना के बाद सौरव की पत्नी ने पुलिस को मामले की जानकारी दी और संबंधित वाहन के बारे में बताया। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है ताकि कार में मौजूद लोगों की पहचान की जा सके। कुछ रिपोर्टों में यह भी बताया गया है कि पुलिस को अभी लिखित शिकायत मिलने की स्थिति अलग-अलग बताई गई है, जबकि अन्य रिपोर्टों में सौरव द्वारा शिकायत किए जाने की बात कही गई है।