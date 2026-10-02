‘इसलिए मैं घर से बाहर नहीं निकलता’, यूट्यूबर सौरव जोशी के साथ सरेआम हुई गाली-गलौज, बदसलूकी के बाद व्लॉग में हुए इमोशनल

Youtuber Sourav Joshi (फोटो सोर्स- Youtube/SouravJoshiVlogs)
Youtuber Sourav Joshi Haldwani Incident: मशहूर यूट्यूबर सौरव जोशी से उत्तराखंड के हल्द्वानी में कथित तौर पर गाली-गलौज किए जाने का मामला सामने आया है। सौरव के मुताबिक, घटना उस समय हुई जब वह अपनी पत्नी और दो भाइयों के साथ कार से जा रहे थे। उन्होंने अपने व्लॉग में पूरे घटनाक्रम का जिक्र किया। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने भी आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू कर दी है।
सौरव ने बताया कि हल्द्वानी में एक काली कार उनके पास आई और उसमें मौजूद लोगों ने उन्हें कार की खिड़की नीचे करने का इशारा किया। उन्हें लगा कि शायद सामने मौजूद लोग उनके दर्शक या सब्सक्राइबर हैं और बातचीत करना चाहते हैं। इसी वजह से उन्होंने खिड़की खोल दी।
लेकिन सौरव के दावे के मुताबिक, बातचीत करने के बजाय उन लोगों ने उनके और परिवार के साथ कथित तौर पर गाली-गलौज शुरू कर दी। इस अचानक हुई घटना से वह और उनके साथ मौजूद परिवार के सदस्य हैरान रह गए। सौरव ने यह भी कहा कि उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर उन लोगों ने इस तरह का व्यवहार क्यों किया।
घटना के बाद सौरव ने उस कार का पीछा किया। उनके मुताबिक, कार सवार युवक तेज रफ्तार में वहां से निकल गए। कुछ दूरी पर जब वाहन मिला तो उसमें मौजूद लोग वहां नहीं थे। रिपोर्टों के मुताबिक, कार मौके पर छोड़ी गई थी और उसके अंदर कुछ सामान और मोबाइल फोन भी मौजूद थे।
सौरव ने अपने वीडियो में इस स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि अगर उन्हें इतना डर था तो उन्होंने ऐसा व्यवहार क्यों किया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनका किसी से लड़ाई करने का इरादा नहीं था और वह परिवार के साथ किसी विवाद में पड़ना नहीं चाहते थे।
घटना के बाद सौरव की पत्नी ने पुलिस को मामले की जानकारी दी और संबंधित वाहन के बारे में बताया। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है ताकि कार में मौजूद लोगों की पहचान की जा सके। कुछ रिपोर्टों में यह भी बताया गया है कि पुलिस को अभी लिखित शिकायत मिलने की स्थिति अलग-अलग बताई गई है, जबकि अन्य रिपोर्टों में सौरव द्वारा शिकायत किए जाने की बात कही गई है।
इस घटना के बाद सौरव ने यह भी बताया कि ऐसे अनुभवों की वजह से वह घर पर रहकर वीडियो बनाना ज्यादा पसंद करते हैं। उनका कहना है कि परिवार के साथ समय बिताना और घर के भीतर शूटिंग करना उन्हें ज्यादा सहज लगता है।
फिलहाल पुलिस मामले से जुड़े तथ्यों और उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। आरोपित लोगों की पहचान और घटना की पूरी वजह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।
बड़ी खबरेंView All
मनोरंजन
ट्रेंडिंग