2 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मनोरंजन

‘इसलिए मैं घर से बाहर नहीं निकलता’, यूट्यूबर सौरव जोशी के साथ सरेआम हुई गाली-गलौज, बदसलूकी के बाद व्लॉग में हुए इमोशनल

Youtuber Sourav Joshi Haldwani Incident: यूट्यूबर सौरव जोशी और उनके परिवार के साथ हाल ही में बदसलूकी की घटना सामने आई है। हालांकि इस दौरान उनकी पत्नी अवंतिका ने थोड़ी हिम्मत दिखाई और पुलिस के पास पहुंचे। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Oct 02, 2026

Youtuber Sourav Joshi Haldwani Incident

Youtuber Sourav Joshi (फोटो सोर्स- Youtube/SouravJoshiVlogs)

Youtuber Sourav Joshi Haldwani Incident: मशहूर यूट्यूबर सौरव जोशी से उत्तराखंड के हल्द्वानी में कथित तौर पर गाली-गलौज किए जाने का मामला सामने आया है। सौरव के मुताबिक, घटना उस समय हुई जब वह अपनी पत्नी और दो भाइयों के साथ कार से जा रहे थे। उन्होंने अपने व्लॉग में पूरे घटनाक्रम का जिक्र किया। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने भी आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू कर दी है।

सब्सक्राइबर समझकर खोली कार की खिड़की

सौरव ने बताया कि हल्द्वानी में एक काली कार उनके पास आई और उसमें मौजूद लोगों ने उन्हें कार की खिड़की नीचे करने का इशारा किया। उन्हें लगा कि शायद सामने मौजूद लोग उनके दर्शक या सब्सक्राइबर हैं और बातचीत करना चाहते हैं। इसी वजह से उन्होंने खिड़की खोल दी।

लेकिन सौरव के दावे के मुताबिक, बातचीत करने के बजाय उन लोगों ने उनके और परिवार के साथ कथित तौर पर गाली-गलौज शुरू कर दी। इस अचानक हुई घटना से वह और उनके साथ मौजूद परिवार के सदस्य हैरान रह गए। सौरव ने यह भी कहा कि उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर उन लोगों ने इस तरह का व्यवहार क्यों किया।

कार का पीछा किया, फिर गाड़ी छोड़कर भागे

घटना के बाद सौरव ने उस कार का पीछा किया। उनके मुताबिक, कार सवार युवक तेज रफ्तार में वहां से निकल गए। कुछ दूरी पर जब वाहन मिला तो उसमें मौजूद लोग वहां नहीं थे। रिपोर्टों के मुताबिक, कार मौके पर छोड़ी गई थी और उसके अंदर कुछ सामान और मोबाइल फोन भी मौजूद थे।

सौरव ने अपने वीडियो में इस स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि अगर उन्हें इतना डर था तो उन्होंने ऐसा व्यवहार क्यों किया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनका किसी से लड़ाई करने का इरादा नहीं था और वह परिवार के साथ किसी विवाद में पड़ना नहीं चाहते थे।

पत्नी ने पुलिस को दी जानकारी

घटना के बाद सौरव की पत्नी ने पुलिस को मामले की जानकारी दी और संबंधित वाहन के बारे में बताया। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है ताकि कार में मौजूद लोगों की पहचान की जा सके। कुछ रिपोर्टों में यह भी बताया गया है कि पुलिस को अभी लिखित शिकायत मिलने की स्थिति अलग-अलग बताई गई है, जबकि अन्य रिपोर्टों में सौरव द्वारा शिकायत किए जाने की बात कही गई है।

बोले- बाहर निकलने से ऐसे अनुभव होते हैं

इस घटना के बाद सौरव ने यह भी बताया कि ऐसे अनुभवों की वजह से वह घर पर रहकर वीडियो बनाना ज्यादा पसंद करते हैं। उनका कहना है कि परिवार के साथ समय बिताना और घर के भीतर शूटिंग करना उन्हें ज्यादा सहज लगता है।

फिलहाल पुलिस मामले से जुड़े तथ्यों और उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। आरोपित लोगों की पहचान और घटना की पूरी वजह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

खबर शेयर करें:

Updated on:

02 Oct 2026 04:13 pm

Published on:

02 Oct 2026 04:13 pm

Hindi News / Entertainment / ‘इसलिए मैं घर से बाहर नहीं निकलता’, यूट्यूबर सौरव जोशी के साथ सरेआम हुई गाली-गलौज, बदसलूकी के बाद व्लॉग में हुए इमोशनल

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Drishyam 3: ‘दृश्यम’ और ‘दृश्यम 2’ से कितनी अलग है इस बार की ‘दृश्यम 3’, इन तीन पहलुओं में छिपी पूरी कहानी

Drishyam 3 The Conclusion
मनोरंजन

दृश्यम फ्रेंचाइजी में विजय सालगांवकर के झूठ का वो जाल जिसने पुलिस को हर मोड़ पर किया गुमराह

Vijay Salgaonkar Drishyam
मनोरंजन

सांसें रोकने वाले हैं ‘दृश्यम 3’ के ये 5 सीन, कभी बजीं तालियां तो कभी आया गुस्सा

Drishyam 3 The Conclusion
बॉलीवुड

Prem Keetanu Review: प्यार और पैसे के जाल में बुरी तरह उलझी वीर पहाड़िया-अपारशक्ति की ‘प्रेम कीटाणु’, आखिर में करके गई कन्फ्यूज

Prem Keetanu Movie Review
बॉलीवुड

’50 साल की बॉडी में 5 साल का बच्चा’, प्रियंका चौधरी ने शहनाज पूनावाला पर निकाली भड़ास, गोल्ड डिगर टैग से चिढ़ीं

Priyanka chahar choudhary slams shehzad poonawalla after golddigger dispute
OTT
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.