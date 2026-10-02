Prem Keetanu Review: प्यार और पैसे के जाल में बुरी तरह उलझी वीर पहाड़िया-अपारशक्ति की ‘प्रेम कीटाणु’, आखिर में करके गई कन्फ्यूज

आफिया सैयद के लिए ये फिल्म खास है, क्योंकि वो हिंदी सिनेमा में अपना डेब्यू कर रही हैं। सुहानी के तौर पर उन्होंने काफी इंप्रेस किया है और पहली फिल्म के हिसाब से उन्हें पूरे नंबर दिए जाने चाहिए। वहीं निखिल विजय भी मगन के रूप में हास्य वाले हिस्सों में ध्यान खींचते हैं। राकेश बेदी अपने अनुभव के दम पर सुहानी के पिता की भूमिका को संभालते दिखाई देते हैं। फिल्म की जान राकेश बेदी हैं, जो अपने अनुभव से फिल्म में जान फूंकते हुए नजर आ रहे हैं।