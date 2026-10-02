Drishyam 3 Review: सस्पेंस में पिछली ‘दृश्यम’ की भी बाप निकली ‘दृश्यम 3’, बस थोड़ी लंबी खिंच गई फिल्म

Drishyam The Conclusion Review: इंडियन सिनेमा की सबसे चर्चित क्राइम-थ्रिलर फ्रैंचाइजी में शामिल 'दृश्यम' अब अपने तीसरे और हिंदी में आखिरी अध्याय तक पहुंच गई है। अजय देवगन स्टारर 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। करीब 11 साल पहले शुरू हुई इस कहानी में एक आम परिवार को बचाने के लिए विजय सलगांवकर कानून और पुलिस से लगातार एक कदम आगे रहने की कोशिश करता रहा है। अब तीसरे पार्ट में सवाल यही है कि क्या विजय इस बार भी अपने परिवार को बचा पाएगा या फिर उसके पुराने राज सामने आ जाएंगे।