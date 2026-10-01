हादसे का शिकार हुईं नुसरत भरूचा, चोट लगने के बाद अस्पताल में भर्ती, फैंस हुए दुखी

नुसरत भरूचा (फोटो सोर्स- IMDb)
Nushrratt Bharuccha Accident: बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरूचा को लेकर 1 अक्टूबर 2026 को एक परेशान करने वाली खबर सामने आई है। एक्ट्रेस इन दिनों काम के सिलसिले में इंडोनेशिया के बाली में थीं, जहां वह एक हादसे का शिकार हो गईं। हादसे में उन्हें चोट लगी है, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक नुसरत फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में हैं। हालांकि, उनकी चोट कितनी गंभीर है, इस बारे में अभी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।
रिपोर्ट के मुताबिक नुसरत भरूचा किसी वर्क कमिटमेंट के चलते बाली पहुंची थीं। अपना काम पूरा करने के बाद उन्होंने कुछ दिनों के लिए वहां और रुकने का फैसला किया था। इसी दौरान उनके साथ हादसा हो गया और उन्हें मेडिकल सहायता की जरूरत पड़ी।
हादसे के बाद उनकी बाली में ही मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू किया गया। फिलहाल एक्ट्रेस अस्पताल में भर्ती हैं और डॉक्टर उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि चोट के चलते उन्हें अपनी बाली ट्रिप आगे बढ़ानी पड़ी है। हालांकि, हादसा किस तरह हुआ और उन्हें किस हिस्से में चोट लगी, इसकी जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है।
नुसरत ने हादसे से करीब एक सप्ताह पहले बाली से कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी शेयर की थीं। ऐसे में उनकी अचानक अस्पताल में भर्ती होने की खबर सामने आने के बाद फैंस उनके जल्द ठीक होने की उम्मीद कर रहे हैं।
नुसरत के चोटिल होने की जानकारी सामने आते ही फैंस ने कमेंट करते हुए उनके जल्द ठीक होने की दुआ की।
नुसरत भरूचा ने हिंदी सिनेमा में अलग-अलग तरह के किरदार निभाकर अपनी पहचान बनाई है। ‘प्यार का पंचनामा’ और ‘प्यार का पंचनामा 2’ से उन्हें खास लोकप्रियता मिली। इसके बाद ‘सोनू के टीटू की स्वीटी’ और ‘ड्रीम गर्ल’ जैसी फिल्मों ने उनके करियर को आगे बढ़ाया।
नुसरत ने सिर्फ कॉमेडी और रोमांटिक फिल्मों तक खुद को सीमित नहीं रखा। ‘छोरी’ में उन्होंने हॉरर जॉनर में काम किया, जबकि ‘जनहित में जारी’, ‘राम सेतु’, ‘अकेली’ और ‘छोरी 2’ जैसी फिल्मों में भी अलग तरह के किरदार निभाए।
हादसे की खबर के बीच नुसरत का वर्क फ्रंट भी चर्चा में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह टाइगर श्रॉफ की अगली फिल्म का हिस्सा हैं, जिसका निर्देशन रेमो डिसूजा कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में नुसरत और टाइगर श्रॉफ पहली बार स्क्रीन शेयर करते दिखाई देंगे। फिल्म में नुसरत के किरदार को लेकर फिलहाल ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है।
इसके अलावा 2026 में नुसरत के नाम ‘घूसखोर पंडत’ और ‘बुन टिक्की’ जैसे प्रोजेक्ट भी जुड़े हुए हैं। ऐसे में आने वाले समय में उनकी कई फिल्मों पर दर्शकों की नजर रहने वाली है। फिलहाल सबसे अहम बात उनकी सेहत से जुड़ी है। नुसरत बाली के अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में हैं। उनकी चोट की प्रकृति और स्वास्थ्य को लेकर जैसे-जैसे कोई पुख्ता जानकारी सामने आएगी, स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग