हादसे का शिकार हुईं नुसरत भरूचा, चोट लगने के बाद अस्पताल में भर्ती, फैंस हुए दुखी

Nushrratt Bharuccha Accident: बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरूचा को लेकर 1 अक्टूबर 2026 को एक परेशान करने वाली खबर सामने आई है। एक्ट्रेस इन दिनों काम के सिलसिले में इंडोनेशिया के बाली में थीं, जहां वह एक हादसे का शिकार हो गईं। हादसे में उन्हें चोट लगी है, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक नुसरत फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में हैं। हालांकि, उनकी चोट कितनी गंभीर है, इस बारे में अभी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।