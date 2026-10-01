1 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

हादसे का शिकार हुईं नुसरत भरूचा, चोट लगने के बाद अस्पताल में भर्ती, फैंस हुए दुखी

Nushrratt Bharuccha Accident: अभिनेत्री नुसरत भरूचा को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल अभिनेत्री किसी काम के सिलसिले में बाली पहुंची थीं। इस दौरान वो हादसे का शिकार हो गईं।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Oct 01, 2026

नुसरत भरूचा

नुसरत भरूचा (फोटो सोर्स- IMDb)

Nushrratt Bharuccha Accident: बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरूचा को लेकर 1 अक्टूबर 2026 को एक परेशान करने वाली खबर सामने आई है। एक्ट्रेस इन दिनों काम के सिलसिले में इंडोनेशिया के बाली में थीं, जहां वह एक हादसे का शिकार हो गईं। हादसे में उन्हें चोट लगी है, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक नुसरत फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में हैं। हालांकि, उनकी चोट कितनी गंभीर है, इस बारे में अभी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।

काम के सिलसिले में बाली गई थीं नुसरत

रिपोर्ट के मुताबिक नुसरत भरूचा किसी वर्क कमिटमेंट के चलते बाली पहुंची थीं। अपना काम पूरा करने के बाद उन्होंने कुछ दिनों के लिए वहां और रुकने का फैसला किया था। इसी दौरान उनके साथ हादसा हो गया और उन्हें मेडिकल सहायता की जरूरत पड़ी।

हादसे के बाद उनकी बाली में ही मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू किया गया। फिलहाल एक्ट्रेस अस्पताल में भर्ती हैं और डॉक्टर उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि चोट के चलते उन्हें अपनी बाली ट्रिप आगे बढ़ानी पड़ी है। हालांकि, हादसा किस तरह हुआ और उन्हें किस हिस्से में चोट लगी, इसकी जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है।

नुसरत ने हादसे से करीब एक सप्ताह पहले बाली से कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी शेयर की थीं। ऐसे में उनकी अचानक अस्पताल में भर्ती होने की खबर सामने आने के बाद फैंस उनके जल्द ठीक होने की उम्मीद कर रहे हैं।

फैंस ने की जल्द ठीक होने की दुआएं

नुसरत के चोटिल होने की जानकारी सामने आते ही फैंस ने कमेंट करते हुए उनके जल्द ठीक होने की दुआ की।

इन फिल्मों से मिली खास पहचान

नुसरत भरूचा ने हिंदी सिनेमा में अलग-अलग तरह के किरदार निभाकर अपनी पहचान बनाई है। ‘प्यार का पंचनामा’ और ‘प्यार का पंचनामा 2’ से उन्हें खास लोकप्रियता मिली। इसके बाद ‘सोनू के टीटू की स्वीटी’ और ‘ड्रीम गर्ल’ जैसी फिल्मों ने उनके करियर को आगे बढ़ाया।

नुसरत ने सिर्फ कॉमेडी और रोमांटिक फिल्मों तक खुद को सीमित नहीं रखा। ‘छोरी’ में उन्होंने हॉरर जॉनर में काम किया, जबकि ‘जनहित में जारी’, ‘राम सेतु’, ‘अकेली’ और ‘छोरी 2’ जैसी फिल्मों में भी अलग तरह के किरदार निभाए।

टाइगर श्रॉफ के साथ पहली बार आएंगी नजर

हादसे की खबर के बीच नुसरत का वर्क फ्रंट भी चर्चा में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह टाइगर श्रॉफ की अगली फिल्म का हिस्सा हैं, जिसका निर्देशन रेमो डिसूजा कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में नुसरत और टाइगर श्रॉफ पहली बार स्क्रीन शेयर करते दिखाई देंगे। फिल्म में नुसरत के किरदार को लेकर फिलहाल ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है।

इसके अलावा 2026 में नुसरत के नाम ‘घूसखोर पंडत’ और ‘बुन टिक्की’ जैसे प्रोजेक्ट भी जुड़े हुए हैं। ऐसे में आने वाले समय में उनकी कई फिल्मों पर दर्शकों की नजर रहने वाली है। फिलहाल सबसे अहम बात उनकी सेहत से जुड़ी है। नुसरत बाली के अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में हैं। उनकी चोट की प्रकृति और स्वास्थ्य को लेकर जैसे-जैसे कोई पुख्ता जानकारी सामने आएगी, स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।

खबर शेयर करें:

Updated on:

01 Oct 2026 03:58 pm

Published on:

01 Oct 2026 03:30 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / हादसे का शिकार हुईं नुसरत भरूचा, चोट लगने के बाद अस्पताल में भर्ती, फैंस हुए दुखी

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

पहले रणवीर को पकड़ा, अब रणबीर के पीछे पड़ गए ‘शक्तिमान’, मुकेश खन्ना के ‘रामायण’ पर बयान के बाद लोगों ने पूछे सवाल

Mukesh Khanna On Ranbir Kapoor
बॉलीवुड

‘हम पावर कपल हैं’, सुनीता आहूजा ने कश्मीरा को बताया ‘पावरफुल बहू’, गोविंदा को लेकर लोगों ने पूछे सवाल

Sunita Ahuja-Kashmera Shah
बॉलीवुड

‘बेहोश हो गई थीं श्रीदेवी’, राम गोपाल वर्मा से जुड़ा है किस्सा, ‘चालबाज’ के निर्देशक का पुराना इंटरव्यू हुआ वायरल

Sridevi Fainted And Fell
बॉलीवुड

‘इंडस्ट्री में ज्यादा जोड़ियां बची नहीं हैं’, गोविंदा-कोमल के रूमर्स के बीच सुनीता आहूजा के साथ कश्मीरा शाह ने दिए पोज

Kashmeera Shah With Sunita Ahuja
बॉलीवुड

‘मैं हमेशा सेट पर मौजूद रहूंगी’, अमिताभ-रेखा की फिल्म ‘सिलसिला’ के लिए एक्ट्रेस ने रखी थी ये शर्त, वरिष्ठ पत्रकार हनीफ जावेरी का खुलासा

Jaya Bachchan Silsila Movie
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.