‘इंडस्ट्री में ज्यादा जोड़ियां बची नहीं हैं’, गोविंदा-कोमल के रूमर्स के बीच सुनीता आहूजा के साथ कश्मीरा शाह ने दिए पोज

पति कृष्णा अभिषेक के साथ तस्वीरें करा रहीं कश्मीरा शाह ने इस दौरान इंडस्ट्री की जोड़ियों को लेकर एक तंज कसा। उनकी जोड़ी पर जब पैपराजी द्वारा कमेंट किया गया तो कश्मीरा ने कहा कि हां इंडस्ट्री में वैसे भी ज्यादा जोड़ियां अब बची नहीं हैं। क्या कश्मीरा मामा गोविंदा की तरफ इशारा कर रही थीं। फिलहाल उनके कमेंट के बाद सोशल मीडिया पर लोग ऐसे कयास लगा रहे हैं।