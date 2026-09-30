गोविंदा-कोमल रानी की डेटिंग अफवाहों के बीच कुब्रा सैत ने दिया बयान, बोलीं- गॉसिप कब जजमेंट बन गई?

कुब्रा सैत ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए कहा कि वह गोविंदा को व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानतीं, लेकिन उन्हें बचपन से उनकी फिल्में देखना पसंद रहा है। उन्होंने गोविंदा को 90 के दशक का सुपरस्टार और लीजेंड बताते हुए कहा कि आज अगर कोई महिला किसी अभिनेता के आसपास दिखाई देती है तो उसे तुरंत 'मिस्ट्री वुमन' या 'रूमर्ड गर्लफ्रेंड' कह दिया जाता है। कुब्रा ने सवाल किया कि आखिर लोगों ने यह निष्कर्ष किस आधार पर निकाला है। उन्होंने कहा कि किसी के साथ दिखाई देना किसी रिश्ते का प्रमाण नहीं है।