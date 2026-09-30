ऑटो रिक्शा से ‘धरम’ के सेट पर पहुंचे रजनीकांत, फैंस को देखकर हाथ जोड़कर किया अभिवादन

Rajinikanth Dharman: साउथ सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत की सादगी एक बार फिर फैंस का दिल जीत रही है। इन दिनों अभिनेता अपनी अगली फिल्म 'धरम' की शूटिंग में बिजी हैं। मैसूर में फिल्म की शूटिंग के दौरान रजनीकांत कुछ ऐसा करते नजर आए, जिसकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। दरअसल, वो शूटिंग सेट पर किसी लग्जरी कार से नहीं, बल्कि ऑटो रिक्शा से पहुंचे। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।