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ऑटो रिक्शा से ‘धरम’ के सेट पर पहुंचे रजनीकांत, फैंस को देखकर हाथ जोड़कर किया अभिवादन

Rajinikanth Dharman: साउथ एक्टर रजनीकांत हाल ही में फिल्म के सेट पर ऑटो रिक्शा से पहुंचे। इस दौरान उन्होंने फैंस का अभिवादन भी किया। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Sep 30, 2026

Rajinikanth Dharman

रजनीकांत (फोटो सोर्स- IMDb)

Rajinikanth Dharman: साउथ सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत की सादगी एक बार फिर फैंस का दिल जीत रही है। इन दिनों अभिनेता अपनी अगली फिल्म 'धरम' की शूटिंग में बिजी हैं। मैसूर में फिल्म की शूटिंग के दौरान रजनीकांत कुछ ऐसा करते नजर आए, जिसकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। दरअसल, वो शूटिंग सेट पर किसी लग्जरी कार से नहीं, बल्कि ऑटो रिक्शा से पहुंचे। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

ऑटो से सेट पर पहुंचे रजनीकांत

मैसूर में 'धरम' की शूटिंग चल रही थी और बड़ी संख्या में फैंस अपने पसंदीदा अभिनेता की एक झलक पाने के लिए शूटिंग लोकेशन के बाहर इंतजार कर रहे थे। तभी रजनीकांत की एंट्री ने सभी को हैरान कर दिया।

वीडियो में देखा जा सकता है कि रजनीकांत जिस ऑटो रिक्शा में पहुंचे, उसके आसपास उनकी सुरक्षा टीम मौजूद थी। जैसे ही फैंस को पता चला कि ऑटो में रजनीकांत हैं, वहां मौजूद लोगों ने जोर-जोर से उनका अभिवादन करना शुरू कर दिया। ऑटो से उतरने के बाद अभिनेता ने भी फैंस की तरफ हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया और फिर शूटिंग के लिए अंदर चले गए।

बच्चों ने किया रजनीकांत का खास अंदाज में स्वागत

रजनीकांत को देखने के लिए सिर्फ बड़े ही नहीं, बल्कि छोटे बच्चे भी अपने माता-पिता के साथ पहुंचे थे। अभिनेता के बाहर आने पर फैंस ने उनका स्वागत किया और कुछ लोगों ने फिल्म ‘बाबा’ में रजनीकांत के मशहूर अंदाज की नकल करते हुए उन्हें अभिवादन किया। रजनीकांत ने भी फैंस का उत्साह देखकर बाहर आकर उनसे मुलाकात की।

एक अन्य वीडियो में उनकी सुरक्षा टीम शूटिंग लोकेशन का गेट बंद करने की कोशिश करती नजर आती है, लेकिन फैंस की लगातार बढ़ती आवाजों के बीच रजनीकांत खुद बाहर आए और उनका अभिवादन किया। इस दौरान वह मरून रंग की शर्ट और वेश्टी पहने नजर आए।

'धरम' में राम पोथिनेनी और श्रीलीला की एंट्री?

'धरम' में रजनीकांत के अलावा सिमरन, राशि खन्ना और योगी बाबू के नाम आधिकारिक तौर पर सामने आए हैं। हालांकि शूटिंग सेट से सामने आई तस्वीरों और वीडियो के बाद तेलुगु कलाकार राम पोथिनेनी और श्रीलीला के फिल्म में होने की चर्चा शुरू हो गई है।

एक वीडियो में श्रीलीला को मैसूर स्थित फिल्म के सेट पर देखा गया। वहीं राशि खन्ना के साथ रजनीकांत और राम पोथिनेनी की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर सामने आई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, तस्वीर बाद में हटा दी गई। हालांकि फिल्म की टीम ने अभी तक राम पोथिनेनी और श्रीलीला की कास्टिंग की आधिकारिक घोषणा नहीं की है।

क्या है Dharman की कहानी?

'धरम' का निर्देशन अश्वथ मरिमुथु कर रहे हैं और फिल्म को कमल हासन प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म के पहले लुक में रजनीकांत डॉक्टर के रूप में नजर आए थे। पोस्टर में वह ऑपरेशन थिएटर में हाथ में खून से सना स्केलपल लिए खड़े दिखाई दिए थे और उनके आसपास शव नजर आ रहे थे। पोस्टर की टैगलाइन थी- ‘द डेडली डॉक्टर’। फिल्म को लेकर अब फैंस में काफी उत्सुकता है।

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Updated on:

30 Sept 2026 03:04 pm

Published on:

30 Sept 2026 03:04 pm

Hindi News / Entertainment / Tollywood / ऑटो रिक्शा से ‘धरम’ के सेट पर पहुंचे रजनीकांत, फैंस को देखकर हाथ जोड़कर किया अभिवादन

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