नानी की ‘द पैराडाइज’ से कटा 7 मिनट का सीन, एक्टर रेमो रहीम ने बयां किया दर्द, नेगेटिव पब्लिसिटी पर भड़के

The Paradise Actor Remo Raheem On cut 7 minutes scene:तेलुगु सिनेमा के स्टार नानी (Nani) और निर्देशक श्रीकांत ओडेला (Srikanth Odela) की एक्शन-ड्रामा फिल्म 'द पैराडाइज' (The Paradise) गुरुवार को बड़े पर्दे पर रिलीज हो चुकी है। बुधवार शाम को आयोजित हुए पेड प्रीमियर और पहले दिन के कलेक्शन के साथ इस फिल्म ने नानी के करियर की अब तक की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस ओपनिंग दर्ज की है। इसी बीच फिल्म में सपोर्टिंग रोल निभाने वाले अभिनेता रेमो रहीम (Remo Raheem) का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने फिल्म से अपने 7 मिनट लंबे सीन को काटे जाने पर गहरी 'मानसिक पीड़ा' व्यक्त की है।