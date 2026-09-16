300 से ज्यादा फिल्मों में किया काम, अब अनंत नाग को मिलेगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, जानें अभिनेता का पूरा सफर

अब दादा साहेब फाल्के पुरस्कार उनके करियर में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि जोड़ने जा रहा है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। यह पुरस्कार सिनेमा के विकास और उसमें लंबे समय तक उल्लेखनीय योगदान देने वाले कलाकार को दिया जाता है। अनंत नाग का सम्मान कन्नड़ सिनेमा के साथ-साथ भारतीय फिल्म जगत में उनके दशकों लंबे योगदान को भी रेखांकित करता है।