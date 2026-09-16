300 से ज्यादा फिल्मों में किया काम, अब अनंत नाग को मिलेगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, जानें अभिनेता का पूरा सफर

अनंत नाग को दादा साहेब पुरस्कार (फोटो सोर्स- IMDb)
Anant Nag Dadasaheb Phalke Award: भारतीय सिनेमा में अपने अभिनय से दशकों तक पहचान बनाने वाले दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को साल 2024 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बुधवार को इस पुरस्कार के लिए उनके नाम की घोषणा की गई।
अनंत नाग को ये सम्मान भारतीय सिनेमा में उनके लंबे योगदान और शानदार फिल्मी सफर के लिए दिया जा रहा है। ये पुरस्कार उन्हें 22 सितंबर 2026 को गुजरात के केवड़िया में आयोजित होने वाले 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा।
अनंत नाग के नाम की घोषणा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार चयन समिति की सिफारिश के बाद की गई है। सूचना मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अभिनेता को बधाई दी। उन्होंने अनंत नाग के अभिनय की विविधता और भारतीय सिनेमा, खासकर कन्नड़ फिल्मों में उनके योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अलग-अलग भूमिकाओं में अनंत नाग ने अपने अभिनय के जरिए किरदारों में गहराई और वास्तविकता पैदा की है।
अनंत नाग का जन्म 4 सितंबर 1948 को अनंत नागरकट्टे के रूप में हुआ था। कन्नड़ सिनेमा में उनका नाम बेहद सम्मान के साथ लिया जाता है। अपने लंबे करियर में वह 300 से अधिक फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं। इनमें 250 से ज्यादा कन्नड़ फिल्में शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने हिंदी, तेलुगु, तमिल, मराठी, मलयालम और अंग्रेजी भाषा की फिल्मों में भी काम किया है।
अनंत नाग की खासियत यह रही कि उन्होंने अपने करियर में अलग-अलग तरह के किरदार निभाए। यही वजह है कि दक्षिण भारतीय सिनेमा के साथ-साथ दूसरे फिल्म उद्योगों में भी उनकी पहचान बनी। कई दशक तक लगातार फिल्मों में सक्रिय रहने के कारण उनका करियर भारतीय सिनेमा के लंबे इतिहास से जुड़ा हुआ है।
फिल्मों के अलावा अनंत नाग ने टेलीविजन पर भी काम किया। दूरदर्शन के लोकप्रिय धारावाहिक 'मालगुडी डेज' में वह नजर आए थे। यह सीरियल मशहूर लेखक आरके नारायण की कहानियों पर आधारित था। इस शो के जरिए अनंत नाग की पहचान उन दर्शकों तक भी पहुंची, जो उन्हें फिल्मों के जरिए नहीं जानते थे।
अनंत नाग को उनके अभिनय के लिए कर्नाटक राज्य फिल्म पुरस्कार पांच बार मिल चुका है। उनके लंबे फिल्मी योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने साल 2025 में उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। पद्म भूषण देश के प्रमुख नागरिक सम्मानों में से एक है।
अब दादा साहेब फाल्के पुरस्कार उनके करियर में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि जोड़ने जा रहा है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। यह पुरस्कार सिनेमा के विकास और उसमें लंबे समय तक उल्लेखनीय योगदान देने वाले कलाकार को दिया जाता है। अनंत नाग का सम्मान कन्नड़ सिनेमा के साथ-साथ भारतीय फिल्म जगत में उनके दशकों लंबे योगदान को भी रेखांकित करता है।
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