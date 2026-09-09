‘मुझसे गलती हुई’, हिंदी को ‘राष्ट्रीय भाषा’ बताने वाले बयान पर ट्रोलिंग के बाद शिव राजकुमार ने मांगी माफी

इस मामले पर प्रशंसकों और सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रियाओं में मतभेद नजर आए। कुछ लोग शिवराजकुमार के बयान से नाराज दिखे, तो कुछ ने उनका बचाव किया। कई कन्नड़ प्रशंसकों ने कहा कि एक बड़े कन्नड़ सुपरस्टार और डॉ. राजकुमार के बेटे होने के नाते उनसे ऐसे बयान की उम्मीद नहीं थी। कुछ यूजर्स ने यह भी याद दिलाया कि भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी भी दूसरी भाषाओं की तरह एक आधिकारिक भाषा है। कई लोगों ने डॉ. राजकुमार के कन्नड़ भाषा और संस्कृति के लिए किए गए काम का जिक्र करते हुए कहा कि शिवराजकुमार को अपनी मातृभाषा पर गर्व करना चाहिए।