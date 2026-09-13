अजित कुमार की ‘मिशेलिन ले मैन्स कप’ रेस देखने पहुंचे विजय थलपति, साथ में तृषा कृष्णन भी रहीं मौजूद, वीडियो हुआ वायरल

Thalapathy Vijay Watches Ajith Kumar Le Mans Race With Trisha Krishnan: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और अभिनेता थलपति विजय (Thalapathy Vijay) एक्टर व रेसर अजित कुमार की ब्रिटेन के सिल्वरस्टोन में हुई ऐतिहासिक मुलाकात ने फैंस का दिल जीत लिया है। मिशेलिन ले मैन्स कप (Michelin Le Mans Cup) रेस में हिस्सा ले रहे अजित कुमार को शुभकामनाएं देने और उनका हौसला बढ़ाने के लिए थलपति विजय खुद सिल्वरस्टोन रेसिंग सर्किट पहुंचे थे। दोनों दिग्गजों के एक साथ मिलने के कुछ ही समय बाद, वहां से अभिनेत्री तृषा कृष्णन (Trisha Krishnan) की एंट्री ने फैंस के उत्साह को दोगुना कर दिया।