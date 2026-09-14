दिवाली पर पधारेंगी देवी महाशक्ति! नयनतारा की नई फिल्म ‘मुकुथी अम्मन 2 का टीजर आया सामने

Mookuthi Amman 2 teaser: साउथ सिनेमा की 'लेडी सुपरस्टार' नयनतारा के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। मेकर्स ने नयनतारा की नई फिल्म 'मुकुथी अम्मन 2' (Mookuthi Amman 2) का शानदार टीजर जारी कर दिया है, जिसे 'राइज ऑफ महाशक्ति' (Rise of Mahashakthi) नाम दिया गया है। साल 2020 की हिट फिल्म 'मुकुथी अम्मन' का निर्देशन जहां आरजे बालाजी ने किया था, वहीं इसके इस सीक्वल की कमान दिग्गज निर्देशक सुंदर सी (Sundar C) ने संभाली है। यह भव्य फैंटेसी-ड्रामा दिवाली के मौके पर 6 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है। जो रणबीर कपूर की रामायण को जबरदस्त टक्कर देगी।