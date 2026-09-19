‘पुरुषों को भी काश पीरियड्स का दर्द झेलना पड़ता’, श्रुति हासन के बयान के बाद लोगों ने जमकर किया ट्रोल

Shruti Haasan On Periods: अभिनेत्री और सिंगर श्रुति हासन ने पीरियड्स और महिलाओं की सेहत से जुड़े एक ऐसे मुद्दे पर खुलकर बात की है, जिसके बारे में अक्सर सार्वजनिक तौर पर चर्चा नहीं होती। पॉडकास्ट के दौरान श्रुति ने बताया कि उन्हें पीरियड्स के दौरान काफी दर्द का सामना करना पड़ता है। उन्होंने यह भी बताया कि वो PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम से जूझ रही हैं। श्रुति का कहना है कि अगर पुरुष भी इस तकलीफ को महसूस कर पाते तो शायद महिलाओं की परेशानियों को समझना आसान होता। श्रुति के इस बयान के बाद अब लोगों ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया है।