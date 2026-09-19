‘मैं अपने माता-पिता का शुक्रिया करता हूं’, CM विजय के बेटे ने डेब्यू फिल्म के ऑडियो लॉन्च पर कही ये बात

Jason Sanjay Thanked Father CM Vijay: साउथ सिनेमा के दिग्गज अभिनेता विजय के बेटे जेसन संजय अब बतौर निर्देशक फिल्मी दुनिया में अपनी शुरुआत करने जा रहे हैं। उनकी पहली फिल्म 'सिग्मा' के ट्रेलर और ऑडियो लॉन्च का आयोजन हुआ, जहां जेसन ने फिल्म से जुड़े लोगों के साथ-साथ अपने परिवार का भी खास तौर पर शुक्रिया अदा किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपनी मां संगीता, पिता विजय और बहन दिव्या का नाम लेते हुए उनके समर्थन को याद किया।