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‘मैं अपने माता-पिता का शुक्रिया करता हूं’, CM विजय के बेटे ने डेब्यू फिल्म के ऑडियो लॉन्च पर कही ये बात

Jason Sanjay Thanked Father CM Vijay: तमिलनाडु सीएम विजय थलापति के बेटे जेसन संजय की डेब्यू फिल्म 'सिग्मा' 2 अक्टूबर को रिलीज होने के लिए तैयार है। इसी बीच जेसन ने विजय समेत अपने पूरे परिवार का शुक्रिया अदा किया है।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Sep 19, 2026

Jason Sanjay Thanked Father CM Vijay

Jason Sanjay ( फोटो सोर्स- ANI)

Jason Sanjay Thanked Father CM Vijay: साउथ सिनेमा के दिग्गज अभिनेता विजय के बेटे जेसन संजय अब बतौर निर्देशक फिल्मी दुनिया में अपनी शुरुआत करने जा रहे हैं। उनकी पहली फिल्म 'सिग्मा' के ट्रेलर और ऑडियो लॉन्च का आयोजन हुआ, जहां जेसन ने फिल्म से जुड़े लोगों के साथ-साथ अपने परिवार का भी खास तौर पर शुक्रिया अदा किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपनी मां संगीता, पिता विजय और बहन दिव्या का नाम लेते हुए उनके समर्थन को याद किया।

जेसन संजय ने कहा कि फिल्म बनाने के इस सफर में परिवार का साथ उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने मंच से अपनी मां और बहन दिव्या को धन्यवाद दिया। अपने पिता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आज वह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। जेसन ने अपने अंकल संजीव को भी खास तौर पर याद किया और बताया कि वह उन लोगों में शामिल हैं जिन पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा है।

कॉलेज के बाद निर्देशक बनने की इच्छा लेकर अंकल के पास पहुंचे थे

जेसन संजय ने अपने अंकल संजीव से जुड़ा एक किस्सा भी साझा किया। उन्होंने बताया कि कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब उन्होंने निर्देशक बनने की इच्छा जताई, तो उनके अंकल ने तुरंत उनका साथ देने की बात कही। जेसन के मुताबिक, उस समय से लेकर अब तक संजीव उनके लिए भरोसेमंद और महत्वपूर्ण व्यक्ति बने हुए हैं। पहली फिल्म के सफर में मिले इस व्यक्तिगत सहयोग को उन्होंने खास तौर पर याद किया।

एसएस राजामौली को भी कहा शुक्रिया

'सिग्मा' के लॉन्च कार्यक्रम में जेसन संजय ने फिल्म इंडस्ट्री के उन लोगों का भी आभार जताया, जिन्होंने उनकी पहली फिल्म के सफर में मदद की। उन्होंने निर्देशक एसएस राजामौली का नाम लेते हुए बताया कि राजामौली ने फिल्म का ट्रेलर देखा और कहानी को लेकर उनसे कई सवाल किए। इसके अलावा उन्होंने शूटिंग के दौरान भी टीम को समय दिया और फिल्म के तेलुगु प्रमोशन में मदद की।

जेसन ने अभिनेता दुलकर सलमान को फिल्म का पहला गाना लॉन्च करने के लिए धन्यवाद दिया। वहीं अभिनेता सूरी के काम की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि उनका सफर उन्हें काफी प्रेरित करता है और वह भविष्य में उनके साथ काम करना चाहते हैं।

संदीप किशन और फारिया अब्दुल्ला की भी तारीफ

जेसन ने 'सिग्मा' के मुख्य अभिनेता संदीप किशन की तारीफ करते हुए उन्हें बेहद प्रतिभाशाली कलाकार बताया। उन्होंने कहा कि संदीप हमेशा दर्शकों के सामने कुछ अलग पेश करने के बारे में सोचते हैं। फिल्म की अभिनेत्री फारिया अब्दुल्ला का भी उन्होंने जिक्र किया और बताया कि उन्होंने सेट पर सकारात्मक माहौल बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इसके अलावा जेसन ने फिल्म की पूरी टीम का आभार जताया। उन्होंने अभिनेता संपत राज, शिव पंडित और राजू सुंदरम समेत अन्य कलाकारों के योगदान को याद किया। तकनीकी टीम में एडिटर प्रवीण केएल, सिनेमैटोग्राफर कृष्णन वसंत, आर्ट डायरेक्टर बेंजामिन एम और एक्शन कोरियोग्राफर वेंकट और सिल्वा भी फिल्म से जुड़े हैं।

2 अक्टूबर को रिलीज होगी 'सिग्मा'

'Sigma' जेसन संजय की बतौर निर्देशक पहली फीचर फिल्म है। फिल्म का निर्माण लाइका प्रोडक्शंस कर रहा है। इसमें संदीप किशन और फारिया अब्दुल्ला के अलावा संपत राज, राजू सुंदरम, शिव पंडित, अनबु थासन, योग जपी, महालक्ष्मी, शीला राजकुमार, कमलेश और किरण कोंडा नजर आएंगे। फिल्म का संगीत थमन ने तैयार किया है, जबकि कृष्णन वसंत ने सिनेमैटोग्राफी और प्रवीण केएल ने एडिटिंग की है। 'Sigma' 2 अक्टूबर को तमिल और तेलुगु भाषा में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

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Rashmika Mandanna

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Updated on:

19 Sept 2026 10:48 am

Published on:

19 Sept 2026 10:47 am

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