Mushtaq Khan Last Rites: मुश्ताक खान के बेटे मोहसिन ने बताया कब और कहां होगा अंतिम संस्कार? फैंस को लेकर भी दिया बयान

मुश्ताक खान के अंतिम संस्कार पर बेटे ने दी जानकारी (Photo Source- Twitter/@iAKsSaviour)
Mushtaq Khan Last Rites: हिंदी सिनेमा के फेमस अभिनेता मुश्ताक खान (Mushtaq Khan) के निधन की खबर से पूरा बॉलीवुड और उनके चाहने वाले गहरे सदमे में हैं। 24 सितंबर को 56 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन के बाद से ही फैंस और को-स्टार्स उनके अंतिम दर्शन और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी का इंतजार कर रहे थे। अब अभिनेता के बेटे मोहसिन खान (Mohsin Khan) ने पूरी जानकारी शेयर की है और फैंस के लिए एक भावुक बयान जारी किया है।
मुश्ताक खान के बेटे मोहसिन ने 'बॉलीवुड क्रॉनिकल' से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि शुक्रवार (जुम्मे के दिन) को उनके पिता मोहसिन खान का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। जो लोग, फैंस और रिश्तेदार उन्हें आखिरी बार देखना चाहते हैं, वह सुबह उनके मॉडल टाउन स्थित आवास पर आ सकते हैं।
मोहसिन खान ने भावुक होते हुए कहा, "जो हमारे चाहने वाले हैं या पिताजी के चाहने वाले हैं, जो उन्हें आखिरी बार देखना चाहते हैं, उनके लिए शुक्रवार (जुम्मे) की नमाज से पहले सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक पार्थिव शरीर हमारे घर 'कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी', मॉडल टाउन में रखा जाएगा। यह वही घर है जहां से उनकी और हमारे पूरे परिवार की शुरुआत हुई थी। आप सभी वहां आकर उनके अंतिम दर्शन कर सकते हैं।"
अंतिम संस्कार और दफन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए मोहसिन ने बताया कि मॉडल टाउन स्थित घर पर दर्शन के बाद जनाजे की नमाज अदा की जाएगी। इसके बाद जुम्मे की नमाज के तुरंत बाद उन्हें यारी रोड (Yari Road) स्थित कब्रिस्तान में लेकर जाया जाएगा।
मोहसिन ने आगे कहा, "घर पर 10 से 12 बजे तक दर्शन के बाद जनाजे की नमाज या तो घर के पास होगी या फिर यारी रोड कब्रिस्तान में होगी। जुम्मे की नमाज के बाद यारी रोड कब्रिस्तान में ही उनका दफन (सुपुर्द-ए-खाक) किया जाएगा।"
मुश्ताक खान ने अपने 40 साल के लंबे करियर में 'वेलकम', 'आशिकी', 'गदर', 'दिल है कि मानता नहीं' और 'स्त्री 2' जैसी 250 से अधिक फिल्मों में यादगार भूमिकाएं निभाईं हैं। उनके बेटे के इस बयान के बाद मॉडल टाउन और यारी रोड कब्रिस्तान के आसपास भारी संख्या में फैंस और फिल्मी हस्तियों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है।
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