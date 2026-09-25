Mushtaq Khan Last Rites: मुश्ताक खान के बेटे मोहसिन ने बताया कब और कहां होगा अंतिम संस्कार? फैंस को लेकर भी दिया बयान

Mushtaq Khan Last Rites: हिंदी सिनेमा के फेमस अभिनेता मुश्ताक खान (Mushtaq Khan) के निधन की खबर से पूरा बॉलीवुड और उनके चाहने वाले गहरे सदमे में हैं। 24 सितंबर को 56 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन के बाद से ही फैंस और को-स्टार्स उनके अंतिम दर्शन और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी का इंतजार कर रहे थे। अब अभिनेता के बेटे मोहसिन खान (Mohsin Khan) ने पूरी जानकारी शेयर की है और फैंस के लिए एक भावुक बयान जारी किया है।