24 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

‘हनुमान अंश पर बॉलीवुड अब मांग रहा माफी’, फिल्म की सफलता के बाद प्रोड्यूसर ने किया खुलासा

Hanuman Ansh Producer: 'हनुमान अंश' की प्रोड्यूसर अनूप्रिया नागर ने सिद्धार्थ कनन से बातचीत में बताया है कि जब फिल्म अपने पोस्ट प्रोडक्शन में थी तो उन्होंने बॉलीवुड के कई बड़े बैनर्स को अप्रोच किया था लेकिन सभी ने हाथ खड़े कर लिए थे।
3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Sep 24, 2026

Hanuman Ansh Producer

Hanuman Ansh Producer (फोटो सोर्स- IMDb, Youtube/SiddharthKanan)

Hanuman Ansh Producer: फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर बड़े सितारों और बड़े बजट की फिल्मों पर दांव लगाने का चलन देखने को मिलता है, लेकिन कभी-कभी छोटी फिल्म भी ऐसा प्रदर्शन कर देती है कि उसके आंकड़े पूरी इंडस्ट्री का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। ऐसी ही कहानी इन दिनों 'हनुमान अंश' की बताई जा रही है। फिल्म की को-प्रोड्यूसर अनूप्रिया नागर ने दावा किया है कि रिलीज से पहले कई लोगों ने फिल्म में निवेश करने से इनकार कर दिया था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर जब फिल्म ने शानदार प्रदर्शन किया तो उन्हीं में से कुछ लोगों ने उनसे संपर्क कर माफी मांगी।

पोस्ट-प्रोडक्शन के लिए भी नहीं मिला निवेश

अनूप्रिया नागर ने सिद्धार्थ कन्नन के साथ बातचीत में फिल्म के शुरुआती दौर की मुश्किलों के बारे में बताया। उनके मुताबिक, फिल्म की टीम ने पोस्ट-प्रोडक्शन के दौरान कई लोगों से आर्थिक सहयोग के लिए संपर्क किया था, लेकिन ज्यादातर लोगों ने प्रोजेक्ट में पैसा लगाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई।

उनके अनुसार फिल्म का बजट ज्यादा बड़ा नहीं था, इसके बावजूद निवेशकों को प्रोजेक्ट पर भरोसा नहीं था। फिल्म के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी पहली बार निर्देशन कर रहे थे और कलाकार भी अपेक्षाकृत नए थे। इसी वजह से कई लोगों को लगा कि फिल्म रिलीज के बाद ज्यादा असर नहीं छोड़ पाएगी।

छोटी फिल्म समझकर लोगों ने नहीं लगाया दांव

अनूप्रिया ने बताया कि रिलीज से पहले कुछ लोगों ने टीम का साथ जरूर दिया, लेकिन इंडस्ट्री के एक बड़े हिस्से को फिल्म की सफलता पर भरोसा नहीं था। उनके मुताबिक लोगों की सोच थी कि कम बजट, नए निर्देशक और नए कलाकारों वाली फिल्म आएगी और जल्द ही सिनेमाघरों से उतर जाएगी।

लेकिन बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों ने फिल्म को लेकर बनी इस धारणा को बदल दिया। रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, 2 करोड़ रुपये से कम के बजट में बनी ‘हनुमान अंश’ ने भारत में अब तक 331.70 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है।

सफलता के बाद बदल गया इंडस्ट्री का रवैया

फिल्म के अच्छे प्रदर्शन के बाद अनूप्रिया के मुताबिक, कुछ ऐसे प्रोड्यूसर्स ने भी उनसे संपर्क किया, जिन्होंने पहले इस प्रोजेक्ट में शामिल होने से मना कर दिया था। उन्होंने बताया कि इन लोगों ने फिल्म की सफलता पर टीम को बधाई दी और अपने पुराने फैसले को लेकर खेद जताया।

अनूप्रिया के मुताबिक, कुछ निर्माताओं ने उनसे कहा कि फिल्म का प्रस्ताव पहले उनके पास आया था, लेकिन उन्होंने उस समय साथ नहीं दिया। अब उन्हें लगता है कि प्रोजेक्ट को ठुकराना उनकी बड़ी गलती थी। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि इस फिल्म ने उन्हें दिखाया है कि सीमित बजट वाली कोई फिल्म भी बड़े स्तर पर दर्शकों तक पहुंच सकती है।

अनूप्रिया ने नहीं जताई नाराजगी

दिलचस्प बात यह है कि शुरुआती दौर में समर्थन नहीं मिलने के बावजूद अनूप्रिया नागर ने उन लोगों के फैसले को लेकर नाराजगी जाहिर नहीं की। उन्होंने कहा कि वह उन्हें दोष नहीं देतीं, क्योंकि फिल्म वास्तव में छोटे बजट की थी और उस समय किसी के लिए भी इस तरह के प्रोजेक्ट पर भरोसा करना आसान नहीं था।

उनके मुताबिक, फिल्म की मौजूदा सफलता ने सिर्फ टीम का हौसला नहीं बढ़ाया, बल्कि नए कलाकारों और छोटे प्रोडक्शन के लिए भी एक अलग तरह की संभावना दिखाई है।

नीम करोली बाबा के जीवन से प्रेरित है फिल्म

‘हनुमान अंश’ का निर्देशन विशाल चतुर्वेदी ने किया है और इसमें शोबिनव सत्या मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म की कहानी आध्यात्मिक व्यक्तित्व नीम करोली बाबा के जीवन से प्रेरित बताई गई है।

यह एक भक्तिपरक ड्रामा है, जिसमें आस्था, भक्ति, करुणा और निस्वार्थ सेवा जैसे विषयों को कहानी का आधार बनाया गया है। फिल्म की सफलता के बाद अब इसकी चर्चा सिर्फ दर्शकों के बीच ही नहीं, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में भी हो रही है।

ऐसा पहले कभी नहीं देखा होगा! ‘हुंकार’ में खौफनाक विलेन बनकर आ रहे ‘पंचायत’ के प्रधान जी, मेकर्स भी रह गए हैरान

ये भी पढ़ें
Hunkkaar The Roar

खबर शेयर करें:

Updated on:

24 Sept 2026 01:26 pm

Published on:

24 Sept 2026 01:26 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘हनुमान अंश पर बॉलीवुड अब मांग रहा माफी’, फिल्म की सफलता के बाद प्रोड्यूसर ने किया खुलासा

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

ऐसा पहले कभी नहीं देखा होगा! ‘हुंकार’ में खौफनाक विलेन बनकर आ रहे ‘पंचायत’ के प्रधान जी, मेकर्स भी रह गए हैरान

Hunkkaar The Roar
बॉलीवुड

“आज जैसी लग्जरी तब नहीं थी” बिस्वजीत चटर्जी ने धर्मेंद्र, जितेंद्र और विनोद खन्ना संग कमरा शेयर करने पर किया खुलासा

Biswajit Chatterjee recall Dharmendra Jeetendra share one makeup room
बॉलीवुड

‘अमीर नहीं दिखता था, इसलिए कई बार रिजेक्ट हुआ’, प्रतीक गांधी ने बताया शुरुआती करियर का दर्द

Pratik Gandhi On Career
बॉलीवुड

इंटरनेट पर छाया इमरान हाशमी- जेनेलिया डिसूजा का गाना ‘अफसाना बनाया आपने’ फैंस बोले- जय माता दी लेट्स रॉक

fans reaction On Emraan hashmi genelia dsouza Afsana Banaya Aapne song
बॉलीवुड

कबीर खान ने कार्तिक आर्यन की जीत पर किया पोस्ट, खुशी जाहिर करते हुए शेर की चाल चलने की दी सलाह

Kabir Khan post Kartik Aaryan national award says always walk like a tiger
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.