‘हनुमान अंश पर बॉलीवुड अब मांग रहा माफी’, फिल्म की सफलता के बाद प्रोड्यूसर ने किया खुलासा

Hanuman Ansh Producer: फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर बड़े सितारों और बड़े बजट की फिल्मों पर दांव लगाने का चलन देखने को मिलता है, लेकिन कभी-कभी छोटी फिल्म भी ऐसा प्रदर्शन कर देती है कि उसके आंकड़े पूरी इंडस्ट्री का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। ऐसी ही कहानी इन दिनों 'हनुमान अंश' की बताई जा रही है। फिल्म की को-प्रोड्यूसर अनूप्रिया नागर ने दावा किया है कि रिलीज से पहले कई लोगों ने फिल्म में निवेश करने से इनकार कर दिया था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर जब फिल्म ने शानदार प्रदर्शन किया तो उन्हीं में से कुछ लोगों ने उनसे संपर्क कर माफी मांगी।