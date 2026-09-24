‘हनुमान अंश पर बॉलीवुड अब मांग रहा माफी’, फिल्म की सफलता के बाद प्रोड्यूसर ने किया खुलासा

Hanuman Ansh Producer (फोटो सोर्स- IMDb, Youtube/SiddharthKanan)
Hanuman Ansh Producer: फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर बड़े सितारों और बड़े बजट की फिल्मों पर दांव लगाने का चलन देखने को मिलता है, लेकिन कभी-कभी छोटी फिल्म भी ऐसा प्रदर्शन कर देती है कि उसके आंकड़े पूरी इंडस्ट्री का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। ऐसी ही कहानी इन दिनों 'हनुमान अंश' की बताई जा रही है। फिल्म की को-प्रोड्यूसर अनूप्रिया नागर ने दावा किया है कि रिलीज से पहले कई लोगों ने फिल्म में निवेश करने से इनकार कर दिया था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर जब फिल्म ने शानदार प्रदर्शन किया तो उन्हीं में से कुछ लोगों ने उनसे संपर्क कर माफी मांगी।
अनूप्रिया नागर ने सिद्धार्थ कन्नन के साथ बातचीत में फिल्म के शुरुआती दौर की मुश्किलों के बारे में बताया। उनके मुताबिक, फिल्म की टीम ने पोस्ट-प्रोडक्शन के दौरान कई लोगों से आर्थिक सहयोग के लिए संपर्क किया था, लेकिन ज्यादातर लोगों ने प्रोजेक्ट में पैसा लगाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई।
उनके अनुसार फिल्म का बजट ज्यादा बड़ा नहीं था, इसके बावजूद निवेशकों को प्रोजेक्ट पर भरोसा नहीं था। फिल्म के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी पहली बार निर्देशन कर रहे थे और कलाकार भी अपेक्षाकृत नए थे। इसी वजह से कई लोगों को लगा कि फिल्म रिलीज के बाद ज्यादा असर नहीं छोड़ पाएगी।
अनूप्रिया ने बताया कि रिलीज से पहले कुछ लोगों ने टीम का साथ जरूर दिया, लेकिन इंडस्ट्री के एक बड़े हिस्से को फिल्म की सफलता पर भरोसा नहीं था। उनके मुताबिक लोगों की सोच थी कि कम बजट, नए निर्देशक और नए कलाकारों वाली फिल्म आएगी और जल्द ही सिनेमाघरों से उतर जाएगी।
लेकिन बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों ने फिल्म को लेकर बनी इस धारणा को बदल दिया। रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, 2 करोड़ रुपये से कम के बजट में बनी ‘हनुमान अंश’ ने भारत में अब तक 331.70 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है।
फिल्म के अच्छे प्रदर्शन के बाद अनूप्रिया के मुताबिक, कुछ ऐसे प्रोड्यूसर्स ने भी उनसे संपर्क किया, जिन्होंने पहले इस प्रोजेक्ट में शामिल होने से मना कर दिया था। उन्होंने बताया कि इन लोगों ने फिल्म की सफलता पर टीम को बधाई दी और अपने पुराने फैसले को लेकर खेद जताया।
अनूप्रिया के मुताबिक, कुछ निर्माताओं ने उनसे कहा कि फिल्म का प्रस्ताव पहले उनके पास आया था, लेकिन उन्होंने उस समय साथ नहीं दिया। अब उन्हें लगता है कि प्रोजेक्ट को ठुकराना उनकी बड़ी गलती थी। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि इस फिल्म ने उन्हें दिखाया है कि सीमित बजट वाली कोई फिल्म भी बड़े स्तर पर दर्शकों तक पहुंच सकती है।
दिलचस्प बात यह है कि शुरुआती दौर में समर्थन नहीं मिलने के बावजूद अनूप्रिया नागर ने उन लोगों के फैसले को लेकर नाराजगी जाहिर नहीं की। उन्होंने कहा कि वह उन्हें दोष नहीं देतीं, क्योंकि फिल्म वास्तव में छोटे बजट की थी और उस समय किसी के लिए भी इस तरह के प्रोजेक्ट पर भरोसा करना आसान नहीं था।
उनके मुताबिक, फिल्म की मौजूदा सफलता ने सिर्फ टीम का हौसला नहीं बढ़ाया, बल्कि नए कलाकारों और छोटे प्रोडक्शन के लिए भी एक अलग तरह की संभावना दिखाई है।
‘हनुमान अंश’ का निर्देशन विशाल चतुर्वेदी ने किया है और इसमें शोबिनव सत्या मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म की कहानी आध्यात्मिक व्यक्तित्व नीम करोली बाबा के जीवन से प्रेरित बताई गई है।
यह एक भक्तिपरक ड्रामा है, जिसमें आस्था, भक्ति, करुणा और निस्वार्थ सेवा जैसे विषयों को कहानी का आधार बनाया गया है। फिल्म की सफलता के बाद अब इसकी चर्चा सिर्फ दर्शकों के बीच ही नहीं, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में भी हो रही है।
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