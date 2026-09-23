कबीर खान ने कार्तिक आर्यन की जीत पर किया पोस्ट, खुशी जाहिर करते हुए शेर की चाल चलने की दी सलाह

नेशनल अवॉर्ड मिलने के बाद कार्तिक आर्यन ने सोशल मीडिया पर एक बेहद भावुक और दिल को छू लेने वाला संदेश शेयर किया था। उन्होंने अपनी जड़ों और संघर्ष के दिनों को याद करते हुए लिखा, "ग्वालियर के उस मम्मा के लड़के को प्यार से मुस्कुराते हुए देखना, जिसने एक छोटे शहर से एक्टर बनने का सपना देखा था… आखिरकार मैंने उस पल को जिया। मैं अभी भी उत्साह और घबराहट से सुन्न हूं। यह देश के हर उस एक्टर का सपना होता है। आज मैं गर्व से कह सकता हूं- 'चंदू नहीं, चैंपियन हूं मैं!'"