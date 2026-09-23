इंटरनेट पर छाया इमरान हाशमी- जेनेलिया डिसूजा का गाना ‘अफसाना बनाया आपने’ फैंस बोले- जय माता दी लेट्स रॉक

Afsaana Banaaya Aapne Song out: बॉलीवुड के 'सीरियल किसर' और रोमांटिक गानों के किंग कहे जाने वाले अभिनेता इमरान हाशमी (Emraan Hashmi) और म्यूजिक डायरेक्टर हिमेश रेशमिया की जोड़ी जब भी साथ आती है, तो एक नया इतिहास रचती है। साल 2005 के बाद यह आइकोनिक तिकड़ी एक बार फिर साथ लौटी है। आगामी एक्शन-रोमांस फिल्म 'गनमास्टर G9' का नया रोमांटिक ट्रैक 'अफसाना बनाया आपने' रिलीज कर दिया गया है। जिसे लेकर सोशल मीडिया पर एक नया बज बन गया है। लोगों को ये गाना बेहद पसंद आ रहा है और फैंस इसकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं।