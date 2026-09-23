क्यों उड़ीं गोविंदा की कोमल रानी संग दूसरी शादी करने की अफवाहें? लालबागचा राजा के दर्शन के बाद लोगों ने किए कमेंट

Govinda-Komal Rani MaARIAGE rUMOURS
Govinda-Komal Rani Marriage Rumours: गोविंदा एक बार फिर अपनी फिल्मों से ज्यादा निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं। बुधवार को उनकी कुछ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए, जिनमें वह अपनी फिल्म की को-स्टार कोमल रानी स्वर्णकार के साथ मुंबई के मशहूर लालबागचा राजा के दर्शन करते दिखाई दिए। दोनों को साथ देखकर सोशल मीडिया पर एक बार फिर उनके रिश्ते को लेकर चर्चाएं शुरू हो गईं। कुछ यूजर्स ने तो यहां तक सवाल कर दिया कि क्या दोनों ने गुपचुप शादी कर ली है। हालांकि, ऐसी शादी की कोई पुष्टि नहीं हुई है।
गोविंदा और कोमल रानी गणपति पंडाल में साथ पहुंचे थे। दोनों ने भगवान गणेश के दर्शन किए और पूजा में हिस्सा लिया। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में कोमल पारंपरिक कपड़ों में नजर आईं। इसी दौरान उनके माथे पर सिंदूर जैसा लाल रंग दिखाई दिया, जिसके बाद लोगों ने तरह-तरह के कयास लगाने शुरू कर दिए।
लेकिन वायरल तस्वीरों को ध्यान से देखने पर सामने आया कि कोमल पंडाल में पहुंचते समय सिंदूर लगाए हुए नहीं दिख रही थीं। दर्शन की रस्म के दौरान उनके माथे पर भी लाल रंग लगाया गया था। पंडाल में मौजूद अन्य लोगों के माथे पर भी इसी तरह पूजा का सिंदूर या रोली लगाई गई थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर इस निशान को शादी से जोड़कर देखा जाने लगा।
गोविंदा और कोमल रानी स्वर्णकार आने वाली फिल्म ‘रूपा’ में साथ काम कर रहे हैं। फिल्म के सिलसिले में दोनों की साथ में तस्वीरें और वीडियो पहले भी सामने आ चुके हैं। इसके बाद दोनों के रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पर अटकलें लगती रही हैं।
अगस्त 2026 में गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने भी कोमल के साथ उनके कथित रिश्ते को लेकर सार्वजनिक तौर पर दावे किए थे। सुनीता ने एक बातचीत में यह तक कहा था कि गोविंदा और कोमल शादी करने की योजना बना रहे हैं। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई थी।
सुनीता के दावे सामने आने के बाद गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने दूसरी शादी की किसी भी योजना से इनकार किया था। उन्होंने कहा था कि गोविंदा के दोबारा शादी करने की कोई बात नहीं है। ऐसे में अब लालबागचा राजा के दर्शन से सामने आई तस्वीरों को लेकर चल रही गुपचुप शादी की चर्चा को भी फिलहाल सिर्फ सोशल मीडिया की अटकल के तौर पर ही देखा जा रहा है।
गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादी को लेकर पिछले कुछ समय से सार्वजनिक चर्चाएं चल रही हैं। सुनीता ने पहले गोविंदा और कोमल के कथित रिश्ते पर प्रतिक्रिया दी थी। वहीं गोविंदा ने भी अपनी पत्नी की टिप्पणियों के बाद सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखी थी। दोनों के निजी रिश्ते से जुड़े कई दावे मीडिया और सोशल मीडिया में सामने आए हैं, लेकिन हर दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
फिलहाल लालबागचा राजा की तस्वीरों ने गोविंदा और कोमल रानी को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। माथे पर पूजा के दौरान लगाया गया लाल रंग सोशल मीडिया पर शादी की अफवाह का आधार बन गया, लेकिन उपलब्ध जानकारी के मुताबिक दोनों की गुपचुप शादी की कोई पुष्टि नहीं है।
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