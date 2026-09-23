क्यों उड़ीं गोविंदा की कोमल रानी संग दूसरी शादी करने की अफवाहें? लालबागचा राजा के दर्शन के बाद लोगों ने किए कमेंट

Govinda-Komal Rani Marriage Rumours: गोविंदा एक बार फिर अपनी फिल्मों से ज्यादा निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं। बुधवार को उनकी कुछ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए, जिनमें वह अपनी फिल्म की को-स्टार कोमल रानी स्वर्णकार के साथ मुंबई के मशहूर लालबागचा राजा के दर्शन करते दिखाई दिए। दोनों को साथ देखकर सोशल मीडिया पर एक बार फिर उनके रिश्ते को लेकर चर्चाएं शुरू हो गईं। कुछ यूजर्स ने तो यहां तक सवाल कर दिया कि क्या दोनों ने गुपचुप शादी कर ली है। हालांकि, ऐसी शादी की कोई पुष्टि नहीं हुई है।