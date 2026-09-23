‘अमीर नहीं दिखता था, इसलिए कई बार रिजेक्ट हुआ’, प्रतीक गांधी ने बताया शुरुआती करियर का दर्द

Pratik Gandhi On Career: फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर अभिनेत्रियों के लुक और खूबसूरती को लेकर होने वाली चर्चाएं सामने आती रहती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पुरुष कलाकारों को भी उनके चेहरे-मोहरे और पर्सनैलिटी की वजह से काम मिलने या न मिलने की चुनौती का सामना करना पड़ता है? अभिनेता प्रतीक गांधी ने हाल ही में अपने शुरुआती करियर का ऐसा ही अनुभव साझा किया है। उन्होंने बताया कि एक दौर में उन्हें सिर्फ इसलिए कुछ भूमिकाओं से हाथ धोना पड़ा क्योंकि वह कास्टिंग टीम को 'अमीर' या 'रिच' लुक वाले नहीं लगते थे।