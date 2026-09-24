ऐसा पहले कभी नहीं देखा होगा! ‘हुंकार’ में खौफनाक विलेन बनकर आ रहे ‘पंचायत’ के प्रधान जी, मेकर्स भी रह गए हैरान

हुंकार द रोर (फोटो सोर्स- Instagram/PrimeVideo)
Hunkkaar The Roar: ओटीटी पर जल्द ही एक ऐसी सीरीज दस्तक देने जा रही है, जिसकी कहानी के साथ-साथ इसकी कास्टिंग भी लोगों का ध्यान खींच रही है। नाम है 'हुंकार द रोर'। सीरीज में फातिमा सना शेख, मोहम्मद जीशान अय्यूब, अनीत पड्डा, राम कपूर, अर्जुन माथुर और जोया हुसैन जैसे कलाकार नजर आएंगे। लेकिन ट्रेलर सामने आने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा दिग्गज अभिनेता रघुबीर यादव की हो रही है। वजह है उनका किरदार, जो उनकी अब तक की पर्दे वाली छवि से बिल्कुल अलग नजर आ रहा है।
रघुबीर यादव ने लंबे समय तक ऐसे किरदार निभाए हैं, जिनमें उनकी सहजता, सादगी और अपनापन नजर आता रहा है। लेकिन 'हुंकार' में वो एक प्रभावशाली स्वयंभू धर्मगुरु का किरदार निभा रहे हैं, जिस पर यौन अपराध का आरोप लगाया जाता है। मेकर्स ने उन्हें इस भूमिका में लेने को ‘एंटी-कास्टिंग’ का उदाहरण बताया है।
निर्माता करण डी कपाड़िया के मुताबिक, रघुबीर यादव जैसे अभिनेता को उनकी सामान्य छवि के उलट भूमिका देना जानबूझकर किया गया फैसला था। उनका मानना है कि किसी कलाकार को एक ही तरह के किरदारों में सीमित करने के बजाय उसकी असली अभिनय क्षमता को सामने लाना जरूरी है।
सीरीज की निर्देशक नित्या मेहरा ने रघुबीर यादव के बारे में बात करते हुए बताया कि असल जिंदगी में वह बेहद सहज और प्यारे कलाकार हैं। ऐसे अभिनेता को पर्दे पर डर पैदा करने वाले किरदार में ढालना आसान नहीं था।
नित्या के मुताबिक चुनौती केवल उन्हें विलेन बनाना नहीं थी, बल्कि ऐसा किरदार तैयार करना था जो सिर्फ इसलिए खलनायक न लगे क्योंकि कहानी में उसे विलेन बताया गया है। रघुबीर यादव के व्यक्तित्व से बिल्कुल अलग छवि वाले इस किरदार को पर्दे पर विश्वसनीय बनाना पूरी टीम के लिए एक बड़ा प्रयोग था।
करण डी कपाड़िया और नित्या मेहरा के मुताबिक सीरीज को सिर्फ स्वयंभू धर्मगुरुओं पर बनी कहानी के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। इसके केंद्र में उस व्यक्ति के खिलाफ संघर्ष है जिसके पास समाज में बहुत ज्यादा प्रभाव, पैसा और ताकत है।
कहानी यह दिखाने की कोशिश करती है कि जब किसी प्रभावशाली व्यक्ति पर गंभीर अपराध का आरोप लगता है और उसके सामने एक पीड़ित परिवार खड़ा होता है, तो न्याय की लड़ाई कितनी मुश्किल हो सकती है। इसी जांच की कहानी में फातिमा सना शेख पुलिस अधिकारी की भूमिका निभा रही हैं।
क्राइम सीरीज में महिला पुलिस अधिकारियों को लेकर एक तय पैटर्न बन चुका है। लेकिन मेकर्स का कहना है कि फातिमा का किरदार सिर्फ इसलिए अलग नहीं है क्योंकि वह एक महिला अधिकारी है। कहानी में उसका मुख्य ध्यान जांच, तथ्यों को सामने लाने और पीड़ित परिवार का साथ देने पर है।
नित्या मेहरा ने भी महिला निर्देशक जैसे लेबल से आगे बढ़कर केवल निर्देशक के रूप में पहचाने जाने की इच्छा की बात कही। उनका कहना है कि इसी सोच का असर उनके किरदारों की रचना पर भी दिखाई देता है।
'हुंकार द रोर' में एक स्कूली छात्रा की ओर से एक प्रभावशाली स्वयंभू धर्मगुरु पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप और उसके बाद शुरू होने वाली जांच को कहानी का आधार बनाया गया है। सीरीज में फातिमा सना शेख, मोहम्मद जीशान अय्यूब, रघुबीर यादव, अनीत पड्डा, राम कपूर, अर्जुन माथुर और जोया हुसैन प्रमुख भूमिकाओं में हैं। ये सीरीज 25 सितंबर 2026 को जियो हॉटस्टार पर रिलीज होगी।
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