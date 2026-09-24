ऐसा पहले कभी नहीं देखा होगा! ‘हुंकार’ में खौफनाक विलेन बनकर आ रहे ‘पंचायत’ के प्रधान जी, मेकर्स भी रह गए हैरान

Hunkkaar The Roar: ओटीटी पर जल्द ही एक ऐसी सीरीज दस्तक देने जा रही है, जिसकी कहानी के साथ-साथ इसकी कास्टिंग भी लोगों का ध्यान खींच रही है। नाम है 'हुंकार द रोर'। सीरीज में फातिमा सना शेख, मोहम्मद जीशान अय्यूब, अनीत पड्डा, राम कपूर, अर्जुन माथुर और जोया हुसैन जैसे कलाकार नजर आएंगे। लेकिन ट्रेलर सामने आने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा दिग्गज अभिनेता रघुबीर यादव की हो रही है। वजह है उनका किरदार, जो उनकी अब तक की पर्दे वाली छवि से बिल्कुल अलग नजर आ रहा है।