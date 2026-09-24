‘बंद करो ये गटर शो’, अब सुनील पाल ने भाईजान से लिया पंगा, सलमान और बिग बॉस को लेकर भड़के कॉमेडियन

Comedian Sunil Pal On Salman Khan: कॉमेडियन सुनील पाल एक बार फिर अपने बेबाक बयानों को लेकर चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने सलमान खान और उनके रियलिटी शो ‘बिग बॉस’ को लेकर तीखी टिप्पणी की है। सुनील पाल ने शो के कंटेंट और उसमें नजर आने वाले कंटेस्टेंट्स को लेकर सवाल उठाए और कहा कि अगर शो में आने वाले लोगों को ट्रोल किया जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी शो से जुड़े सभी लोगों की बनती है।