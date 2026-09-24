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‘बंद करो ये गटर शो’, अब सुनील पाल ने भाईजान से लिया पंगा, सलमान और बिग बॉस को लेकर भड़के कॉमेडियन

Comedian Sunil Pal On Salman Khan: अभिनेता सलमान खान के शो बिग बॉस को लेकर कॉमेडियन सुनील पाल ने जमकर हमला बोला है। सुनील के मुताबिक बिग बॉस के सभी लोग ट्रोलिंग के ही हकदार है चाहे वो खुद सलमान खान ही क्यों ना हो।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Sep 24, 2026

Comedian Sunil Pal On Salman Khan

सुनील पाल और सलमान खान (फोटो सोर्स- Instagram/colorstv)

Comedian Sunil Pal On Salman Khan: कॉमेडियन सुनील पाल एक बार फिर अपने बेबाक बयानों को लेकर चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने सलमान खान और उनके रियलिटी शो ‘बिग बॉस’ को लेकर तीखी टिप्पणी की है। सुनील पाल ने शो के कंटेंट और उसमें नजर आने वाले कंटेस्टेंट्स को लेकर सवाल उठाए और कहा कि अगर शो में आने वाले लोगों को ट्रोल किया जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी शो से जुड़े सभी लोगों की बनती है।

‘बिग बॉस’ को बताया ‘गटर शो’

सुनील पाल ने बिग बॉस को लेकर बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि पिछले कई साल से सलमान खान इस शो को होस्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पहले शो के कंटेंट पर ध्यान देना चाहिए। कॉमेडियन ने आरोप लगाया कि शो में ऐसे लोगों को भी मंच मिलता है, जिनके व्यवहार और विवादों की वजह से खूब चर्चा होती है।

सुनील पाल ने अपने बयान में ‘बिग बॉस’ को ‘गटर शो’ तक कह दिया और सलमान खान से पहले शो को लेकर अपनी नाराजगी दूर करने की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि शो के होस्ट और कंटेस्टेंट्स को लेकर लोगों की राय अलग-अलग हो सकती है, लेकिन कार्यक्रम के कंटेंट पर सवाल उठाना जरूरी है।

सलमान खान पर भी साधा निशाना

सुनील पाल ने सलमान खान की लोकप्रियता को लेकर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि सलमान को स्टार बनाने में मीडिया और दर्शकों की बड़ी भूमिका रही है। उनके मुताबिक, लोगों ने सलमान की फिल्मों को देखा और उन्हें लगातार समर्थन दिया, जिसकी वजह से वह आज बड़े स्टार हैं।

कॉमेडियन ने इसी दौरान सलमान खान के साथ-साथ शाहरुख खान और अक्षय कुमार का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बड़े सितारों का एक दौर लंबे समय से चल रहा है और अब इस पर भी चर्चा होनी चाहिए।

बिग बॉस से जुड़ने की खबरों के बीच बयान

सुनील पाल का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है, जब कुछ समय पहले उनके ‘बिग बॉस 20’ में शामिल होने की खबरें भी सामने आई थीं। जुलाई और अगस्त 2026 में कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि सुनील पाल को शो के लिए अप्रोच किया गया है। हालांकि, उस समय भी उनकी एंट्री को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी।

‘बिग बॉस 20’ 6 सितंबर 2026 से शुरू हुआ और सलमान खान इस सीजन के होस्ट हैं। शो का प्रसारण कलर्स टीवी पर और स्ट्रीमिंग JioHotstar पर हो रही है।

पहले भी विवादों में रहे हैं सुनील पाल

सुनील पाल इससे पहले भी अपने बयानों को लेकर सुर्खियां बटोर चुके हैं। हाल के महीनों में कॉमेडियन की स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना के साथ सार्वजनिक बयानबाजी भी चर्चा में रही थी। अब सलमान खान और ‘बिग बॉस’ को लेकर उनका यह बयान मनोरंजन जगत में नई चर्चा का विषय बन गया है।

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Updated on:

24 Sept 2026 10:29 am

Published on:

24 Sept 2026 10:29 am

Hindi News / Entertainment / ‘बंद करो ये गटर शो’, अब सुनील पाल ने भाईजान से लिया पंगा, सलमान और बिग बॉस को लेकर भड़के कॉमेडियन

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