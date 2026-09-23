डेटिंग की खबरों के बीच समय रैना की कार से उतरीं मेधा शंकर, कैमरे देखते ही चौंकीं- VIDEO

Medha Shankr Video: एक्ट्रेस मेधा शंकर और स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना की डेटिंग की खबरें पिछले कुछ समय से चर्चा में हैं। दोनों ने अब तक अपने रिश्ते की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन इस वीडियो ने एक बार फिर इन अफवाहों को हवा दे दी है। मेधा को मुंबई के जुहू में समय की लग्जरी टोयोटा वेलफायर से बाहर निकलते हुए देखा गया। पैपराजी को सामने देखकर उनका रिएक्शन भी कैमरे में कैद हो गया।