क्या दिसंबर में शादी करने वाले हैं समय रैना और मेधा शंकर? वायरल दावे ने बढ़ाई हलचल

Samay Raina-Medha Shankr: कॉमेडियन समय रैना और फिल्म '12वीं फेल' फेम अभिनेत्री मेधा शंकर पिछले कुछ महीनों से अपने रिश्ते को लेकर चर्चा में हैं। दोनों ने अब तक सार्वजनिक रूप से यह नहीं कहा है कि वे एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन साथ में नजर आने और सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं की वजह से उनके रिश्ते को लेकर लगातार अटकलें लगती रही हैं। अब इसी बीच एक नया दावा सामने आया है, जिसमें कहा जा रहा है कि समय और मेधा दिसंबर में शादी कर सकते हैं। हालांकि इस दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।