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क्या दिसंबर में शादी करने वाले हैं समय रैना और मेधा शंकर? वायरल दावे ने बढ़ाई हलचल

Samay Raina-Medha Shankr Wedding: पिछले काफी समय से समय रैना और अभिनेत्री मेधा शंकर के बीच डेटिंग की खबरें मनोरंजन जगत में चल रही हैं। इसी बीच अब समय की शादी को लेकर सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Sep 18, 2026

Samay Raina-Medha Shankr

समय रैना-मेधा शंकर (फोटो सोर्स- ImdB)

Samay Raina-Medha Shankr: कॉमेडियन समय रैना और फिल्म '12वीं फेल' फेम अभिनेत्री मेधा शंकर पिछले कुछ महीनों से अपने रिश्ते को लेकर चर्चा में हैं। दोनों ने अब तक सार्वजनिक रूप से यह नहीं कहा है कि वे एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन साथ में नजर आने और सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं की वजह से उनके रिश्ते को लेकर लगातार अटकलें लगती रही हैं। अब इसी बीच एक नया दावा सामने आया है, जिसमें कहा जा रहा है कि समय और मेधा दिसंबर में शादी कर सकते हैं। हालांकि इस दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

कहां से शुरू हुई शादी की चर्चा?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक यूजर ने रेडिट की एक कथित पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर किया। इस पोस्ट में दावा किया गया था कि समय रैना और मेधा शंकर दिसंबर में शादी करने वाले हैं। पोस्ट लिखने वाले व्यक्ति ने कथित तौर पर खुद को समय के परिवार के करीब बताया था और यह भी दावा किया था कि उसने समय की मां से इस बारे में बात की है।

हालांकि अब वो रेडिट पोस्ट उपलब्ध नहीं है। उसे दोबारा खोजने की कोशिश भी सफल नहीं रही। ऐसे में शादी से जुड़ी इस जानकारी की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। समय के मजाकिया अंदाज को देखते हुए सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस दावे को लेकर संदेह भी जताया।

एक और दावा- क्या दो महीने पहले ही हो चुकी शादी?

दिसंबर में शादी की चर्चा के बीच एक दूसरी अफवाह भी सोशल मीडिया पर सामने आई। एक यूजर ने दावा किया कि समय और मेधा कथित तौर पर करीब दो महीने पहले ही एक निजी समारोह में शादी कर चुके हैं। इस दावे को अभिनेत्री की किसी करीबी दोस्त से मिली जानकारी से जोड़कर पेश किया गया, लेकिन इसकी भी कोई पुष्टि नहीं हुई है।

यानी इस समय सोशल मीडिया पर समय और मेधा की शादी को लेकर दो अलग-अलग दावे चल रहे हैं, लेकिन दोनों में से किसी की भी पुष्टि खुद दोनों कलाकारों ने नहीं की है।

डेटिंग की खबरें भी काफी समय से हैं

समय रैना और मेधा शंकर के रिश्ते को लेकर चर्चा कोई नई बात नहीं है। पिछले कई महीनों से दोनों के डेट करने की अटकलें लगती रही हैं। जून में दोनों को आनंदम की प्रीमियर से जुड़े एक कार्यक्रम में साथ देखा गया था। इसके बाद दोनों के एयरपोर्ट पर नजर आने की खबरों ने भी सोशल मीडिया पर चर्चाओं को बढ़ाया।

हाल ही में स्विट्जरलैंड के इंटरलाकेन की एक धुंधली तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसे कथित तौर पर समय और मेधा से जोड़कर देखा गया। हालांकि तस्वीर की प्रामाणिकता की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है।

समय ने मेधा को बताया था अपना खास दोस्त

समय रैना ने ‘इंडियाज गॉट लेटेंट 2’ में मेधा शंकर का जिक्र करते हुए उन्हें अपना बेहद अच्छा दोस्त बताया था। दोनों की तरफ से रिश्ते को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

ऐसे में दिसंबर की शादी का दावा फिलहाल सिर्फ सोशल मीडिया की अटकल है। जब तक समय रैना या मेधा शंकर खुद इस बारे में कोई जानकारी साझा नहीं करते, तब तक इन दावों को पुष्टि की गई खबर के तौर पर देखना उचित नहीं होगा।

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Updated on:

18 Sept 2026 12:47 pm

Published on:

18 Sept 2026 12:47 pm

Hindi News / Entertainment / क्या दिसंबर में शादी करने वाले हैं समय रैना और मेधा शंकर? वायरल दावे ने बढ़ाई हलचल

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