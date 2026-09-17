BJP से इस्तीफे के बाद शहजाद पूनावाला ने शूरू किया नया चैप्टर, शो का प्रोमो आते ही लोगों ने दिए रिएक्शन

Shehzad Poonawalla Rise and Fall: राजनीतिक गलियारों में सक्रिय रहे शहजाद पूनावाला अब मनोरंजन की दुनिया में एक नई पारी शुरू करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला अब प्राइम वीडियो के रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल 2' में कंटेस्टेंट के तौर पर दिखाई देंगे। शो के नए प्रोमो में उनके नाम पर मुहर भी लग गई है। इस सीजन में उनके साथ अभिनेत्री स्वरा भास्कर, टीवी एक्टर करण पटेल और ‘बिग बॉस 16’ से चर्चित हुईं प्रियंका चाहर चौधरी भी नजर आएंगी।