‘मैं बेटी के पिता के रूप में वहां था’, नेशनल अवॉर्ड जीतने पर रणदीप हुड्डा ने लिखा इमोशनल नोट

उन्होंने लिखा, "जब कोई अपने काम में पूरी तरह डूब जाता है, तो हर पल अपना बेस्ट देने की कोशिश ही खास बात हो जाती है। उस काम को करने का सौभाग्य मिलने की खुशी के अलावा, बाकी इनामों या नतीजों से इंसान दूर रहता है। फिर एक ऐसा पल आता है जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं कि आपने क्या किया है। नेशनल अवॉर्ड लेने के लिए मंच पर जाने का इंतजार करते हुए मेरे लिए वह पल वैसा ही था।"