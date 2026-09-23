‘मैं बेटी के पिता के रूप में वहां था’, नेशनल अवॉर्ड जीतने पर रणदीप हुड्डा ने लिखा इमोशनल नोट

नेशनल अवॉर्ड जीतने के बाद रणदीप हुड्डा ने लिखा इमोशनल नोट। (फोटो सोर्स: X- @RandeepHooda)
Randeep Hooda Emotional Note: एक्टर रणदीप हुड्डा ने 'स्वातंत्र्य वीर सावरकर' के लिए बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का नेशनल फिल्म अवॉर्ड जीता है, जो उनके निर्देशन में बनी पहली फिल्म थी। 2024 में रिलीज हुई इस फिल्म में हुड्डा ने कई जिम्मेदारियां निभाईं, उन्होंने इसे को-राइट और को-प्रोड्यूस किया और इसमें एक्टिंग भी की। फिल्म में एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे ने यमुनाबाई सावरकर का किरदार निभाया था।
जीत के बाद, रणदीप ने सोशल मीडिया पर एक दिल छू लेने वाला नोट लिखा, जिसमें उन्होंने इस सम्मान के महत्व और उनके लिए व्यक्तिगत रूप से इस पल के खास होने के बारे में बताया। एक्टर ने बताया कि वो समारोह में सिर्फ रणदीप हुड्डा के तौर पर नहीं, बल्कि अपनी नवजात बेटी न्योमिका के पिता के तौर पर भी मौजूद थे, जिसका स्वागत उन्होंने और उनकी पत्नी लिन लैशराम ने इस साल 10 मार्च को किया था।
रणदीप ने समारोह की कई तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें लिन, उनकी नवजात बेटी और उनके पिता रणबीर हुड्डा के साथ की तस्वीरें शामिल थीं। तस्वीरों में उन्होंने इमोजी से अपनी बेटी का चेहरा छिपाया।
उन्होंने लिखा, "जब कोई अपने काम में पूरी तरह डूब जाता है, तो हर पल अपना बेस्ट देने की कोशिश ही खास बात हो जाती है। उस काम को करने का सौभाग्य मिलने की खुशी के अलावा, बाकी इनामों या नतीजों से इंसान दूर रहता है। फिर एक ऐसा पल आता है जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं कि आपने क्या किया है। नेशनल अवॉर्ड लेने के लिए मंच पर जाने का इंतजार करते हुए मेरे लिए वह पल वैसा ही था।"
रणदीप ने यह सम्मान उन सभी लोगों को समर्पित किया जिन्होंने 'स्वातंत्र्य वीर सावरकर' पर काम किया और उन दर्शकों को भी जिन्होंने सालों से उनके करियर का समर्थन किया है। उन्होंने कहा, "यह सम्मान सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि उन लोगों की टीम के लिए भी है जिन्होंने इस फिल्म को साकार करने के लिए दिन-रात मेहनत की। यह उन दर्शकों के लिए भी है जिन्होंने पिछले 25 सालों से मेरे काम को पसंद किया और उसे अपना समर्थन दिया।"
अभिनेता ने भारत के राष्ट्रपति से ये सम्मान पाने और इस खास मौके पर अपने परिवार के साथ होने के बारे में भी बात की।
नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स समारोह 22 सितंबर को गुजरात के एकता नगर (केवड़िया) में आयोजित किया गया था। बता दें कि यह पहला मौका था जब यह प्रतिष्ठित समारोह नई दिल्ली के बाहर आयोजित किया गया।
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