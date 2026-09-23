‘एक सीजन ऐसा होगा जब मैं वापस आऊंगा’,अजय देवगन के बाद ‘क्राइम पेट्रोल’ में वापसी पर अनूप सोनी ने दिया बड़ा हिंट

'स्पॉटबॉयई' को दिए इंटरव्यू में अनूप ने बताया था कि 'क्राइम पेट्रोल' में लगातार काम करने की वजह से उन्हें एक्टिंग के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा था। उन्होंने कहा था कि वह एक एक्टर हैं और अब अलग-अलग किरदारों के साथ प्रयोग करना चाहते हैं। आठ साल में उन्होंने शो के 1600 से ज्यादा एपिसोड किए थे। अनूप ने उस समय यह भी कहा था कि शो उनके लिए हमेशा खास रहेगा, क्योंकि 'क्राइम पेट्रोल' ने उन्हें एक अलग पहचान दी। हालांकि, बार-बार एक ही तरह का काम करने के बजाय वह अपने अंदर के एक्टर को ज्यादा मौके देना चाहते थे।