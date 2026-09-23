‘अफगानिस्तान बन गया है भारत’, कालकाजी मंदिर के पास लड़की संग हैवानियत पर भड़कीं सिंगर चिन्मयी

Kalkaji Mandir Case: दिल्ली के कालकाजी इलाके में 17 साल की लड़की के साथ कथित गैंगरेप की घटना के बाद देशभर में महिला सुरक्षा को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इसी मामले पर सिंगर और एक्टिविस्ट चिन्मयी श्रीपदा ने भी सोशल मीडिया के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाते हुए भारत की स्थिति की तुलना अफगानिस्तान से की। उनका बयान ऐसे समय आया है, जब मामले के एक आरोपी की पुलिस से मुठभेड़ के बाद गिरफ्तारी और लेडी श्रीराम कॉलेज के आसपास सुरक्षा को लेकर चिंता सामने आई है।