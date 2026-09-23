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‘अफगानिस्तान बन गया है भारत’, कालकाजी मंदिर के पास लड़की संग हैवानियत पर भड़कीं सिंगर चिन्मयी

Singer Chinmayi On Kalkali Mandir Case: साउथ की गायिका चिन्मयी संपदा ने हाल ही में दिल्ली के कालकाजी मंदिर के पास 17 साल की नाबालिग के साथ हुई हैवानियत पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। चिन्मयी ने कहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे भारत अब अफगानिस्तान बनता जा रहा है।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Sep 23, 2026

Kalkaji Mandir Case

Kalkaji Mandir Case (फोटो सोर्स- Instagram/chinmayisripaada)

Kalkaji Mandir Case: दिल्ली के कालकाजी इलाके में 17 साल की लड़की के साथ कथित गैंगरेप की घटना के बाद देशभर में महिला सुरक्षा को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इसी मामले पर सिंगर और एक्टिविस्ट चिन्मयी श्रीपदा ने भी सोशल मीडिया के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाते हुए भारत की स्थिति की तुलना अफगानिस्तान से की। उनका बयान ऐसे समय आया है, जब मामले के एक आरोपी की पुलिस से मुठभेड़ के बाद गिरफ्तारी और लेडी श्रीराम कॉलेज के आसपास सुरक्षा को लेकर चिंता सामने आई है।

चिन्मयी ने महिला सुरक्षा को लेकर क्या कहा?

चिन्मयी श्रीपदा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली में महिलाओं के लिए मौजूद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा जिस स्थिति तक पहुंच गई है, वह चिंता की बात है। अपने बयान में उन्होंने देश में बढ़ती धार्मिक बयानबाजी और पुरुषों द्वारा कानून तोड़ने की प्रवृत्ति को लेकर भी सवाल उठाया और दावा किया कि महिलाओं की आजादी प्रभावित हो रही है। इसी संदर्भ में उन्होंने भारत के धीरे-धीरे अफगानिस्तान जैसा बनने की बात कही।

हालांकि, यह चिन्मयी की टिप्पणी है, जबकि मामले की जांच और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी कार्रवाई अलग-अलग सरकारी एजेंसियों के स्तर पर चल रही है।

कालकाजी में क्या हुआ था?

पुलिस के अनुसार, कालकाजी मंदिर के पास स्थित आस्था कुंज पार्क में 21 सितंबर को एक 17 वर्षीय लड़की अपने दोस्त के साथ पहुंची थी। आरोप है कि तीन लोगों ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर दोनों को धमकाया और इसके बाद लड़की के साथ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में पॉक्सो एक्ट समेत संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है।

मामले की जांच के दौरान एक आरोपी आसिफ को पकड़ने के लिए पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने टीम पर गोली चलाई, जिसके बाद हुई मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

LSR कॉलेज के पास मुठभेड़ से बढ़ी चिंता

पुलिस की यह कार्रवाई लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन के पिछले गेट से करीब 50 मीटर की दूरी पर हुई थी। घटना के बाद कॉलेज ने कुछ समय के लिए ऑफलाइन कक्षाएं रोककर ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की। इस घटनाक्रम से छात्राओं के बीच सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी और कॉलेज परिसर के आसपास पुलिस व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठे।

हालांकि, 23 सितंबर को कॉलेज ने घोषणा की कि 24 सितंबर से नियमित ऑफलाइन कक्षाएं दोबारा शुरू होंगी। कॉलेज प्रशासन ने इस दौरान दिल्ली पुलिस के साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर संपर्क बनाए रखा।

महिला सुरक्षा के मुद्दे पर पहले भी मुखर रही हैं चिन्मयी

चिन्मयी श्रीपदा इससे पहले भी महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न और ऑनलाइन दुर्व्यवहार के मुद्दों पर सार्वजनिक रूप से बोलती रही हैं। 2024 में जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट के बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं से जुड़े मामलों और कथित चुप्पी की संस्कृति पर भी अपनी बात रखी थी। 2025 में उन्होंने यह भी बताया था कि उन्हें ऑनलाइन मॉर्फ की गई अश्लील तस्वीर के जरिए निशाना बनाया गया और उनके बच्चों को धमकियां मिलने की बात कही थी।

कालकाजी मामले में पुलिस की जांच जारी है। वहीं, घटना के बाद आस्था कुंज पार्क की सुरक्षा व्यवस्था, रोशनी, सीसीटीवी और सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं।

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Updated on:

23 Sept 2026 06:41 pm

Published on:

23 Sept 2026 06:41 pm

Hindi News / Entertainment / ‘अफगानिस्तान बन गया है भारत’, कालकाजी मंदिर के पास लड़की संग हैवानियत पर भड़कीं सिंगर चिन्मयी

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