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‘आपने क्या किया देश के लिए?’, माही विज के बयान पर अर्शी खान ने उठाए सवाल, सलमान खान से की ये मांग

Arshi Khan Interview: माही विज के मैरी कॉम को लेकर कथित बयान पर अर्शी खान ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सलमान खान से माही विज को लेकर बात करने की मांग की और अपना रिएक्शन बताया।
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मुंबई

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Shiwani Mishra

Sep 23, 2026

Arshi Khan interview

माही विज के बयान पर अर्शी खान ने उठाए सवाल (सोर्स: Instagram-arshikhan)

Bigg Boss 20 Controversy: 'बिग बॉस 20' में माही विज और मैरी कॉम को लेकर हुई चर्चा अब घर के बाहर भी सुर्खियां बटोर रही है। एक्ट्रेस और सोशल मीडिया पर्सनैलिटी अर्शी खान ने माही विज के बयान पर आपत्ति जताई है। हिंदी रश को दिए इंटरव्यू में अर्शी ने कहा कि अगर सलमान खान ने माही विज को इस मामले पर नहीं टोका तो वह शो नहीं देखेंगी।

अर्शी ने मैरी कॉम का जिक्र करते हुए कहा कि वह सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि देश के बाहर भी पहचानी जाती हैं। उन्होंने माही विज से यह भी कहा कि किसी के बारे में बोलते समय अपनी बात का दायरा बनाए रखना चाहिए।

'सलमान साहब ने क्लास नहीं लगाई तो शो नहीं देखूंगी'

अर्शी खान ने कहा कि अगर सलमान खान ने मैरी कॉम को लेकर माही विज की क्लास नहीं लगाई तो वह शो देखना बंद कर देंगी। उन्होंने कहा, "अगर सलमान साहब ने मैरी कॉम पे माही विज की क्लास नहीं लगाई, तो आई एम सॉरी, मैं शो नहीं देखूंगी।"

अर्शी के मुताबिक, माही विज ने मैरी कॉम को लेकर जिस तरह बात की, उससे उन्हें लगा कि सामने वाले को उकसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी बातों से किसी व्यक्ति के मुंह से गलत बातें निकल सकती हैं और फिर उसे पूरी दुनिया के सामने डिसरिस्पेक्ट किया जाता है।

'मैरी कॉम को आउट ऑफ कंट्री भी बहुत लोग जानते हैं'

अर्शी ने मैरी कॉम की पहचान का जिक्र करते हुए कहा कि वह एक मशहूर बॉक्सर हैं और उनकी पहचान देश के बाहर भी है। उन्होंने माही विज की बात पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुंबई या दिल्ली तक सीमित पहचान और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान में फर्क होता है। उन्होंने कहा, "मैरी कॉम को आउट ऑफ कंट्री भी बहुत लोग जानते हैं। तो आपको ये थोड़ा सा दायरा मेंटेन रखना चाहिए।"

अर्शी ने यह भी कहा कि मैरी कॉम कोई टीवी आर्टिस्ट नहीं हैं, जिन्हें कोई भी कुछ भी कह दे। उन्होंने दावा किया कि इस तरह की बातों का असर उनकी टीम पर भी पड़ सकता है।

'आपने क्या किया देश के लिए?'

इंटरव्यू के दौरान अर्शी ने माही विज के उस बयान का भी जिक्र किया, जिसमें देश के लिए कुछ करने की बात कही गई थी। इस पर उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, "'मैंने भी देश के लिए बहुत कुछ किया है' आई एम सॉरी, आपने क्या किया देश के लिए?"

अर्शी ने आगे कहा कि वह इस मामले पर अपनी राय खुलकर रख रही हैं और उनके मुताबिक माही विज गलत कर रही हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि सलमान खान भी इस मामले पर माही से बात करेंगे।

सोशल मीडिया पर भी लोगों ने दी प्रतिक्रिया

अर्शी के बयान के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स की प्रतिक्रियाएं भी सामने आईं। एक यूजर ने अर्शी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह माही विज को जानते हैं और मैरी कॉम के बारे में नहीं जानते।

एक अन्य यूजर ने लिखा कि वह अर्शी खान के फैन हैं, लेकिन माही विज को जानते हैं। वहीं एक और यूजर ने दावा किया कि उन्होंने मैरी कॉम को नहीं, बल्कि माही विज को 'बिग बॉस' में देखने के बाद जाना। हालांकि, सोशल मीडिया पर आए ये कमेंट संबंधित यूजर्स की व्यक्तिगत प्रतिक्रियाएं हैं।

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Updated on:

23 Sept 2026 05:11 pm

Published on:

23 Sept 2026 05:11 pm

Hindi News / Entertainment / ‘आपने क्या किया देश के लिए?’, माही विज के बयान पर अर्शी खान ने उठाए सवाल, सलमान खान से की ये मांग

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