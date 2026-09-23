‘आपने क्या किया देश के लिए?’, माही विज के बयान पर अर्शी खान ने उठाए सवाल, सलमान खान से की ये मांग

अर्शी ने मैरी कॉम की पहचान का जिक्र करते हुए कहा कि वह एक मशहूर बॉक्सर हैं और उनकी पहचान देश के बाहर भी है। उन्होंने माही विज की बात पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुंबई या दिल्ली तक सीमित पहचान और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान में फर्क होता है। उन्होंने कहा, "मैरी कॉम को आउट ऑफ कंट्री भी बहुत लोग जानते हैं। तो आपको ये थोड़ा सा दायरा मेंटेन रखना चाहिए।"