‘पैसा है और मां-बाप नहीं हैं’, मां की कब्र पर जाकर क्या बोले ‘धुरंधर’ सिंगर खान साब? VIDEO हुआ वायरल

मां की कब्र पर लेटकर रो पड़े 'धुरंधर' सिंगर खान साब (सोर्स: x-@salmanzardent/@jerinGeorgekut2)
Dhurandhar song Jaan Se Guzarte Hain: फिल्म 'धुरंधर' के गाने 'जान से गुजरते हैं' से पहचान बनाने वाले सिंगर खान साब एक हालिया पॉडकास्ट में अपनी जिंदगी का सबसे भावुक दौर याद करते हुए रो पड़े। शुभंकर मिश्रा के साथ बातचीत में उन्होंने अपनी दिवंगत मां और पिता को याद किया और बताया कि कैसे शोहरत मिलने के बाद उनके पास वे लोग नहीं थे, जिनके साथ वह अपनी सफलता की खुशी बांटना चाहते थे।
खान साब ने खास तौर पर अपनी मां को याद किया, जो सलमान खान की बड़ी फैन थीं और हमेशा उनसे मिलने की इच्छा जताती थीं। सिंगर ने बताया कि उनकी मां उनसे कहा करती थीं, 'मुझे सलमान खान से मिला दे।' वह खुद भी इस बात पर हंसते हुए कहते थे कि जब वह खुद सलमान से नहीं मिले हैं तो मां को उनसे कैसे मिलवाएंगे।
अपनी जिंदगी में आए बदलाव को याद करते हुए खान साब ने कहा कि पहले उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन माता-पिता थे। अब उनके पास पैसा है, लेकिन मां-बाप नहीं हैं। यही बात बताते हुए वह भावुक हो गए।
उन्होंने बताया कि 'धुरंधर' से पहचान मिलने के बाद वह अपनी मां की कब्र पर गए थे। वहां उन्होंने अपनी मां को अपनी कामयाबी के बारे में बताया। सिंगर ने उस पल को याद करते हुए कहा, 'देख, मैं बॉलीवुड जा के आया' खान साब के मुताबिक, उनकी मां हमेशा उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती थीं। वह उनसे पूछती थीं कि वह बॉलीवुड में क्यों नहीं हैं, क्योंकि उन्हें अपने बेटे की गायकी पर पूरा भरोसा था।
खान साब ने अपनी मां से जुड़ी एक और इच्छा के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उनकी मां ने कभी हवाई जहाज में सफर नहीं किया था और वह चाहते थे कि एक दिन उन्हें फ्लाइट में लेकर जाएं।
सिंगर ने बताया कि वह चाहते थे कि उनकी मां इकनॉमी क्लास में नहीं, बल्कि बिजनेस क्लास में सफर करें, ताकि उन्हें आराम रहे। लेकिन जब तक वह इतना पैसा कमा पाए कि अपनी मां को बिजनेस क्लास में ले जा सकें, तब तक वह इस दुनिया में नहीं थीं। यही बात उन्हें सबसे ज्यादा भावुक कर गई। उन्हें इस बात का अफसोस रहा कि जिन चीजों को वह अपनी सफलता के बाद मां के लिए करना चाहते थे, उन्हें उनके रहते पूरा नहीं कर पाए।
खान साब ने अपने पिता को भी याद किया। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने अपनी फॉर्च्यूनर खरीदी तो वह पल भी उनके लिए भावुक था, क्योंकि उनके पिता हमेशा चाहते थे कि वह यह कार खरीदें।
हालांकि, जब वह अपने पिता की यह इच्छा पूरी कर पाए, तब उनके पिता उनके साथ नहीं थे। अपनी कामयाबी और माता-पिता की गैरमौजूदगी के बीच के इस दर्द को याद करते हुए सिंगर ने कहा कि इन चीजों की याद बहुत ज्यादा आती है और मां-बाप के बिना रहना बेहद मुश्किल होता है।
खान साब ने अपनी मां की सलमान खान को लेकर दीवानगी भी याद की। उन्होंने बताया कि उनकी अम्मी सलमान भाई की फैन थीं और उनसे मिलने की इच्छा रखती थीं। मां की बात याद करते हुए उन्होंने कहा, 'सलमान भाई की फैन थी अम्मी' और फिर उनकी कही बात दोहराई- 'मुझे सलमान खान से मिला दे।' खान साब ने जवाब में कहा था, 'अम्मी, मैं खुद नहीं मिला, आपको कैसे मिलाऊं?' मां की इस इच्छा को याद करते हुए सिंगर भावुक हो गए।
'धुरंधर' के गाने से मिली पहचान के बाद अपनी मां की कब्र पर जाकर उनसे अपनी सफलता साझा करने की बात खान साब के लिए बेहद भावुक पल रही। उनकी बातचीत में बार-बार यही दर्द सामने आया कि जिस सफलता के लिए उन्होंने मेहनत की, उसे देखने और उसके जश्न में शामिल होने के लिए उनके माता-पिता उनके साथ नहीं थे।
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