‘पैसा है और मां-बाप नहीं हैं’, मां की कब्र पर जाकर क्या बोले ‘धुरंधर’ सिंगर खान साब? VIDEO हुआ वायरल

सिंगर ने बताया कि वह चाहते थे कि उनकी मां इकनॉमी क्लास में नहीं, बल्कि बिजनेस क्लास में सफर करें, ताकि उन्हें आराम रहे। लेकिन जब तक वह इतना पैसा कमा पाए कि अपनी मां को बिजनेस क्लास में ले जा सकें, तब तक वह इस दुनिया में नहीं थीं। यही बात उन्हें सबसे ज्यादा भावुक कर गई। उन्हें इस बात का अफसोस रहा कि जिन चीजों को वह अपनी सफलता के बाद मां के लिए करना चाहते थे, उन्हें उनके रहते पूरा नहीं कर पाए।