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‘पत्नी को धोखा देने वाले मर्दों को आदर्श मत बनाओ’, गोविंदा के कोमल संग लालबागचा राजा दर्शन के बाद बहू कश्मीरा शाह का क्रिप्टिक पोस्ट

Kashmera Shah Cryptic Post: गोविंदा और उनकी फिल्म की एक्ट्रेस कोमल ने हाल ही में लालबागचा राजा के दर्शन किए हैं। इसी बीच उनके भांजे कृष्णा अभिषेक की पत्नी कश्मीरा शाह ने क्रिप्टिक पोस्ट किया है जिसमें शादी में चीटिंग करने जैसी बातें की जा कही हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Sep 23, 2026

Sunita Ahuja

Kashmera Shah On Govinda-Komal Rani: गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा की शादीशुदा जिंदगी को लेकर पिछले कुछ समय से लगातार चर्चाएं चल रही हैं। इसी बीच गोविंदा का अपनी फिल्म की को-स्टार और कथित रूप से उनसे जुड़ी अभिनेत्री कोमल रानी स्वर्णकार के साथ मुंबई के प्रसिद्ध लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचना सुर्खियों में आ गया। खास बात यह रही कि उसी दिन सुनीता आहूजा भी कुछ घंटे पहले अकेले लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंची थीं।

अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच गोविंदा की भांजी आरती सिंह की भाभी और कृष्णा अभिषेक की पत्नी कश्मीरा शाह की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने चर्चा और बढ़ा दी है। कश्मीरा ने किसी का नाम लिए बिना ऐसा संदेश लिखा, जिसे सोशल मीडिया यूजर्स गोविंदा और कोमल रानी से जोड़कर देख रहे हैं।

कश्मीरा शाह ने किस पर किया इशारा?

23 सितंबर को कश्मीरा शाह ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक तस्वीर साझा की। तस्वीर में वह बालकनी में कॉफी पीती नजर आईं। तस्वीर से ज्यादा ध्यान उनके साथ लिखे संदेश ने खींचा।

कश्मीरा ने पोस्ट में कहा कि उन्हें इस बात पर हैरानी है कि लोग एक ‘रहस्यमयी महिला’ को लेकर ग्लैमर पैदा कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे लोगों को बढ़ावा नहीं देने की अपील की, जिन्हें वह परिवार तोड़ने वाला मानती हैं। साथ ही उन्होंने उन पुरुषों को आदर्श बनाने पर भी सवाल उठाया, जो अपनी पत्नियों को छोड़कर कम उम्र की महत्वाकांक्षी महिलाओं के साथ आगे बढ़ते हैं।

हालांकि कश्मीरा ने अपने पोस्ट में गोविंदा या कोमल रानी का नाम नहीं लिया, लेकिन पोस्ट का समय ऐसा था कि इंटरनेट यूजर्स इसे हालिया घटनाक्रम से जोड़ने लगे।

लालबागचा राजा में साथ दिखे गोविंदा और कोमल

22 सितंबर को गोविंदा मुंबई के लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ उनकी आगामी फिल्म ‘रूपा’ की को-स्टार कोमल रानी स्वर्णकार भी थीं। दोनों ने गणपति के दर्शन किए और गोविंदा ने आरती में भी हिस्सा लिया। दर्शन के बाद दोनों कैमरों के सामने साथ नजर आए।

इससे पहले उसी दिन सुनीता आहूजा भी लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंची थीं। उनके अकेले पहुंचने और बाद में गोविंदा के कोमल के साथ वहां आने की टाइमिंग ने सोशल मीडिया पर एक बार फिर उनके रिश्ते को लेकर चर्चाओं को हवा दी।

गोविंदा-कोमल को लेकर कब शुरू हुई चर्चा?

गोविंदा और कोमल रानी को लेकर अटकलें पिछले कुछ समय से चल रही हैं। दोनों के साथ नजर आने के बाद चर्चाओं ने जोर पकड़ा था। अगस्त में सुनीता आहूजा ने भी गोविंदा और कोमल को लेकर सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखी थी। एक बातचीत में उन्होंने दोनों की शादी की योजना का दावा भी किया था। हालांकि गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा था कि गोविंदा दूसरी शादी नहीं कर रहे हैं और वह सुनीता के साथ शादीशुदा हैं।

सुनीता ने भी हाल में कही अपनी बात

इस बीच सुनीता आहूजा ने 23 सितंबर को एक बातचीत में अपनी शादी को लेकर कहा कि उन्हें गोविंदा से शादी करने का कोई पछतावा नहीं है। दोनों ने 1987 में शादी की थी और उनके दो बच्चे हैं। उनकी शादी को लेकर हालिया चर्चाओं के बावजूद सुनीता ने अपने पुराने रिश्ते और गोविंदा से जुड़ी अपनी भावनाओं पर खुलकर बात की है।

वहीं, कश्मीरा शाह की ताजा पोस्ट ने इस पूरे मामले को एक नया सोशल मीडिया एंगल दे दिया है। अब लोग उनके संदेश को गोविंदा और कोमल रानी के साथ जोड़कर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, हालांकि कश्मीरा ने खुद किसी का नाम लेकर यह स्पष्ट नहीं किया है कि उनका निशाना किसकी ओर था।

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Updated on:

23 Sept 2026 04:13 pm

Published on:

23 Sept 2026 04:05 pm

Hindi News / Entertainment / ‘पत्नी को धोखा देने वाले मर्दों को आदर्श मत बनाओ’, गोविंदा के कोमल संग लालबागचा राजा दर्शन के बाद बहू कश्मीरा शाह का क्रिप्टिक पोस्ट

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