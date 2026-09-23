‘पत्नी को धोखा देने वाले मर्दों को आदर्श मत बनाओ’, गोविंदा के कोमल संग लालबागचा राजा दर्शन के बाद बहू कश्मीरा शाह का क्रिप्टिक पोस्ट

गोविंदा और कोमल रानी को लेकर अटकलें पिछले कुछ समय से चल रही हैं। दोनों के साथ नजर आने के बाद चर्चाओं ने जोर पकड़ा था। अगस्त में सुनीता आहूजा ने भी गोविंदा और कोमल को लेकर सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखी थी। एक बातचीत में उन्होंने दोनों की शादी की योजना का दावा भी किया था। हालांकि गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा था कि गोविंदा दूसरी शादी नहीं कर रहे हैं और वह सुनीता के साथ शादीशुदा हैं।