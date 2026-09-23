बिरजू बनने के लिए बदली फिजीक, बढ़ाई दाढ़ी और ली ट्रेनिंग, मोहित मलिक बोले- रोल के लिए सबकुछ किया

उन्होंने माना कि शुरुआत में वह अपने को-स्टार्स को लेकर काफी नर्वस थे। मोहित ने कहा कि वे सभी इंडस्ट्री के बेहतरीन एक्टर्स हैं और उनके बीच जाकर खुद को साबित करना उनके लिए एक चुनौती थी। हालांकि, किरदार की तैयारी और उसमें पूरी तरह डूब जाने से उन्हें इस दबाव से निपटने में मदद मिली।Nउनके मुताबिक, एक कलाकार के तौर पर जरूरी है कि वह अपने काम को पूरी ईमानदारी और कमिटमेंट के साथ करे। इसके बाद बाकी चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं रहती।