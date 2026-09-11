11 सितंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मनोरंजन

‘उन्होंने पूरा न्याय किया है’, नए बबलू पंडित के रोल में जितेंद्र कुमार का श्वेता त्रिपाठी ने किया बचाव, बोलीं- ‘मैसी से कुछ कम नहीं’

Mirzapur The Movie: ‘मिर्जापुर: द मूवी’ में नए बबलू पंडित बने जितेंद्र कुमार का श्वेता त्रिपाठी ने बचाव किया है। उन्होंने कहा कि जितेंद्र ने किरदार के अलग वर्जन के साथ पूरा न्याय किया और विक्रांत मैसी से कुछ कम नहीं किया।
3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Sep 11, 2026

Jitendra Kumar Mirzapur

बबलू पंडित के रोल पर बोली श्वेता त्रिपाठी (सोर्स: X-@celebcrush4922/@Professors_X)

Mirzapur Movie Cast: मिर्जापुर: द मूवी’ में बबलू पंडित के किरदार को लेकर शुरुआत में फैंस के बीच काफी चर्चा हुई थी। वेब सीरीज में इस किरदार को विक्रांत मैसी ने निभाया था और दर्शकों के बीच बबलू पंडित की पहचान उनकी परफॉर्मेंस से गहराई से जुड़ी हुई थी। ऐसे में जब फिल्म के लिए जितेंद्र कुमार को इस रोल में कास्ट किया गया तो फैंस के रिएक्शन मिले-जुले रहे। अब श्वेता त्रिपाठी ने जितेंद्र के बचाव में खुलकर बात की है और उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ की है।

एनडीटीवी से बातचीत में श्वेता ने बताया कि जितेंद्र के लिए इस किरदार को निभाना इसलिए भी आसान नहीं था, क्योंकि ‘मिर्जापुर’ की कास्ट करीब नौ साल से एक साथ काम कर रही है और उनके बीच पहले से ही मजबूत बॉन्डिंग है। ऐसे ग्रुप में नए कलाकार के तौर पर शामिल होना अपने आप में एक चुनौती थी।

‘जीतू ने जो किया, वह आसान नहीं था’

श्वेता के मुताबिक, जितेंद्र ने इस चुनौती को बखूबी संभाला। उन्होंने कहा कि ‘मिर्जापुर’ की टीम अब एक परिवार की तरह है और जितेंद्र ने इस ग्रुप में बहुत आसानी से अपनी जगह बना ली।

एक्ट्रेस ने बताया कि जितेंद्र ने बबलू की एंट्री भी अपने अलग अंदाज में की और देखते ही देखते वह टीम के कोर ग्रुप का हिस्सा बन गए। अब शूटिंग हो या पार्टी, जितेंद्र का वहां होना तय माना जाता है। श्वेता ने मजाकिया अंदाज में उनकी एक और खूबी बताई कि जितेंद्र शानदार मटन भी बनाते हैं। इसके बाद उन्होंने उनकी एक्टिंग की तारीफ करते हुए कहा कि जितेंद्र ने बबलू के अपने अलग वर्जन के साथ “पूरा न्याय किया है और मैसी से कुछ भी कम नहीं किया है।”

विक्रांत मैसी से तुलना पर क्या बोलीं श्वेता?

‘मिर्जापुर’ में बबलू पंडित का किरदार पहले विक्रांत मैसी ने निभाया था। यही वजह है कि फैंस के लिए इस किरदार को किसी और एक्टर के साथ देखना आसान नहीं था। श्वेता ने भी माना कि बबलू के किरदार के साथ विक्रांत की मजबूत पहचान जुड़ी हुई है।

हालांकि, उनके मुताबिक जितेंद्र ने किरदार की नकल करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसका एक अलग वर्जन पेश किया। श्वेता ने जितेंद्र को शानदार एक्टर बताते हुए कहा कि उन्होंने अपने तरीके से इस किरदार को पूरी तरह निभाया है।

‘गॉन केश’ के बाद फिर साथ काम करना चाहती थीं श्वेता

जितेंद्र और श्वेता इससे पहले 2019 में आई फिल्म ‘गॉन केश’ में साथ काम कर चुके हैं। श्वेता ने बताया कि उस फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री को काफी पसंद किया गया था और वह तभी से जितेंद्र के साथ दोबारा काम करना चाहती थीं।

उन्होंने एक पुरानी याद भी साझा की। श्वेता के मुताबिक, ‘गॉन केश’ की शूटिंग खत्म होने के दौरान उनका जन्मदिन था और जितेंद्र ने उन्हें एक प्यारे गमले में पौधा भेजा था। वह पौधा आज भी उनके पास है। श्वेता ने कहा कि जितेंद्र उन लोगों में से हैं, जिनसे आसानी से जुड़ाव महसूस होता है। उन्होंने बताया कि सिर्फ उन्होंने ही नहीं, बल्कि ‘मिर्जापुर’ की पूरी कास्ट ने भी जितेंद्र का खुले दिल से स्वागत किया।

4 सितंबर को रिलीज हुई ‘मिर्जापुर: द मूवी’

गुरमीत सिंह के निर्देशन में बनी ‘मिर्जापुर: द मूवी’ 4 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म में पंकज त्रिपाठी, अली फजल, रवि किशन, दिव्येंदु, जितेंद्र कुमार, श्रिया पिलगांवकर और श्वेता त्रिपाठी नजर आ रहे हैं।

फिल्म में जितेंद्र कुमार ने बबलू पंडित का किरदार निभाया है, जिसे ‘मिर्जापुर’ सीरीज में पहले विक्रांत मैसी ने निभाया था। फिल्म के सिनेमाघरों में आने और पहले हफ्ते के प्रदर्शन के बीच श्वेता का यह बयान सामने आया है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

11 Sept 2026 07:31 pm

Published on:

11 Sept 2026 07:26 pm

Hindi News / Entertainment / ‘उन्होंने पूरा न्याय किया है’, नए बबलू पंडित के रोल में जितेंद्र कुमार का श्वेता त्रिपाठी ने किया बचाव, बोलीं- ‘मैसी से कुछ कम नहीं’

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘iPhone Duo’ की 3 लाख की कीमत पर ध्रुव राठी का तंज, बोले- इतने में तो शुरू हो जाएगा डेयरी फार्म! दिए ये 5 विकल्प

Dhruv Rathee dig iPhone Duo price says purchase dairy farm 5 alternatives
मनोरंजन

‘शायद बाबाजी ने मुझे खुद चुना’, ‘हनुमान अंश’ से हुआ धीरेंद्र मुलकलवार के 2 दशकों के संघर्ष का अंत

Dhirendra Mulkalwar Hanuman Ansh
मनोरंजन

कॉपीराइट क्लेम से परेशान पैपराजी ने रणवीर सिंह से मांगी मदद, एक्टर के रिएक्शन का वीडियो वायरल

Ranveer Singh viral video
मनोरंजन

‘100 एक्सप्रेशन दिए क्योंकि’, ट्रेलर लॉन्च पर क्यों इतनी एक्सप्रेसिव थीं करीना कपूर? मेघना गुलजार ने फिल्म में नहीं करने दिया ये काम

Kareena Kapoor
मनोरंजन

‘घर के मंदिर के लिए लिखा था गाना’, ‘हनुमान अंश’ के सिंगर श्रेयस धर्माधिकारी ने 200 करोड़ पार होने बाद किया खुलासा

Hanuman Ansh Singer Shreyas Dharmadhikari Revelation
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.