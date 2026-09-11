‘उन्होंने पूरा न्याय किया है’, नए बबलू पंडित के रोल में जितेंद्र कुमार का श्वेता त्रिपाठी ने किया बचाव, बोलीं- ‘मैसी से कुछ कम नहीं’

Mirzapur Movie Cast: ‘मिर्जापुर: द मूवी’ में बबलू पंडित के किरदार को लेकर शुरुआत में फैंस के बीच काफी चर्चा हुई थी। वेब सीरीज में इस किरदार को विक्रांत मैसी ने निभाया था और दर्शकों के बीच बबलू पंडित की पहचान उनकी परफॉर्मेंस से गहराई से जुड़ी हुई थी। ऐसे में जब फिल्म के लिए जितेंद्र कुमार को इस रोल में कास्ट किया गया तो फैंस के रिएक्शन मिले-जुले रहे। अब श्वेता त्रिपाठी ने जितेंद्र के बचाव में खुलकर बात की है और उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ की है।