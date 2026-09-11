‘उन्होंने पूरा न्याय किया है’, नए बबलू पंडित के रोल में जितेंद्र कुमार का श्वेता त्रिपाठी ने किया बचाव, बोलीं- ‘मैसी से कुछ कम नहीं’

बबलू पंडित के रोल पर बोली श्वेता त्रिपाठी (सोर्स: X-@celebcrush4922/@Professors_X)
Mirzapur Movie Cast: ‘मिर्जापुर: द मूवी’ में बबलू पंडित के किरदार को लेकर शुरुआत में फैंस के बीच काफी चर्चा हुई थी। वेब सीरीज में इस किरदार को विक्रांत मैसी ने निभाया था और दर्शकों के बीच बबलू पंडित की पहचान उनकी परफॉर्मेंस से गहराई से जुड़ी हुई थी। ऐसे में जब फिल्म के लिए जितेंद्र कुमार को इस रोल में कास्ट किया गया तो फैंस के रिएक्शन मिले-जुले रहे। अब श्वेता त्रिपाठी ने जितेंद्र के बचाव में खुलकर बात की है और उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ की है।
एनडीटीवी से बातचीत में श्वेता ने बताया कि जितेंद्र के लिए इस किरदार को निभाना इसलिए भी आसान नहीं था, क्योंकि ‘मिर्जापुर’ की कास्ट करीब नौ साल से एक साथ काम कर रही है और उनके बीच पहले से ही मजबूत बॉन्डिंग है। ऐसे ग्रुप में नए कलाकार के तौर पर शामिल होना अपने आप में एक चुनौती थी।
श्वेता के मुताबिक, जितेंद्र ने इस चुनौती को बखूबी संभाला। उन्होंने कहा कि ‘मिर्जापुर’ की टीम अब एक परिवार की तरह है और जितेंद्र ने इस ग्रुप में बहुत आसानी से अपनी जगह बना ली।
एक्ट्रेस ने बताया कि जितेंद्र ने बबलू की एंट्री भी अपने अलग अंदाज में की और देखते ही देखते वह टीम के कोर ग्रुप का हिस्सा बन गए। अब शूटिंग हो या पार्टी, जितेंद्र का वहां होना तय माना जाता है। श्वेता ने मजाकिया अंदाज में उनकी एक और खूबी बताई कि जितेंद्र शानदार मटन भी बनाते हैं। इसके बाद उन्होंने उनकी एक्टिंग की तारीफ करते हुए कहा कि जितेंद्र ने बबलू के अपने अलग वर्जन के साथ “पूरा न्याय किया है और मैसी से कुछ भी कम नहीं किया है।”
‘मिर्जापुर’ में बबलू पंडित का किरदार पहले विक्रांत मैसी ने निभाया था। यही वजह है कि फैंस के लिए इस किरदार को किसी और एक्टर के साथ देखना आसान नहीं था। श्वेता ने भी माना कि बबलू के किरदार के साथ विक्रांत की मजबूत पहचान जुड़ी हुई है।
हालांकि, उनके मुताबिक जितेंद्र ने किरदार की नकल करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसका एक अलग वर्जन पेश किया। श्वेता ने जितेंद्र को शानदार एक्टर बताते हुए कहा कि उन्होंने अपने तरीके से इस किरदार को पूरी तरह निभाया है।
जितेंद्र और श्वेता इससे पहले 2019 में आई फिल्म ‘गॉन केश’ में साथ काम कर चुके हैं। श्वेता ने बताया कि उस फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री को काफी पसंद किया गया था और वह तभी से जितेंद्र के साथ दोबारा काम करना चाहती थीं।
उन्होंने एक पुरानी याद भी साझा की। श्वेता के मुताबिक, ‘गॉन केश’ की शूटिंग खत्म होने के दौरान उनका जन्मदिन था और जितेंद्र ने उन्हें एक प्यारे गमले में पौधा भेजा था। वह पौधा आज भी उनके पास है। श्वेता ने कहा कि जितेंद्र उन लोगों में से हैं, जिनसे आसानी से जुड़ाव महसूस होता है। उन्होंने बताया कि सिर्फ उन्होंने ही नहीं, बल्कि ‘मिर्जापुर’ की पूरी कास्ट ने भी जितेंद्र का खुले दिल से स्वागत किया।
गुरमीत सिंह के निर्देशन में बनी ‘मिर्जापुर: द मूवी’ 4 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म में पंकज त्रिपाठी, अली फजल, रवि किशन, दिव्येंदु, जितेंद्र कुमार, श्रिया पिलगांवकर और श्वेता त्रिपाठी नजर आ रहे हैं।
फिल्म में जितेंद्र कुमार ने बबलू पंडित का किरदार निभाया है, जिसे ‘मिर्जापुर’ सीरीज में पहले विक्रांत मैसी ने निभाया था। फिल्म के सिनेमाघरों में आने और पहले हफ्ते के प्रदर्शन के बीच श्वेता का यह बयान सामने आया है।
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