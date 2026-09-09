विक्रांत मैसी या जीतू भैया नहीं, बबलू पंडित के किरदार के लिए दिव्येंदू थे पहली पसंद, फिर ‘मिर्जापुर द मूवी’ की कास्टिंग में आया ट्विस्ट

Mirzapur: The Movie: वेब सीरीज 'मिर्जापुर' ने कई कलाकारों को ऐसी पहचान दी, जिसे दर्शक लंबे समय तक भूल नहीं पाए। इनमें दिव्येंदु का नाम सबसे ऊपर आता है। सीरीज में उन्होंने मुन्ना त्रिपाठी यानी मुन्ना भैया का किरदार निभाकर खूब लोकप्रियता हासिल की। उनका अंदाज, डायलॉग बोलने का तरीका और किरदार की सनक दर्शकों के बीच खासा चर्चित हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिव्येंदु को शुरुआत में मुन्ना भैया नहीं, बल्कि बबलू पंडित का किरदार ऑफर हुआ था?