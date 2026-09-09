’76 साल के PM को गाली देना कूल है तो हो जाओ’ कुमार विश्वास का Gen Z पर फूटा गुस्सा, बोले- बाद में याद आएंगे हनुमान जी

Kumar Vishwas On Gen Z Abuse PM Modi: अपनी बयानबाजी और कविताओं के लिए मशहूर डॉ. कुमार विश्वास हमेशा अपनी बेबाक राय रखते नजर आते हैं। राजनीति हो या इंडस्ट्री की पोल खोलना वह किसी के बारे में कुछ भी बोलने से कतराते नहीं हैं। इस बार भी वह चर्चा का विषय बने हुए हैं। इस बार कुमार विश्वास के निशाने पर देश की युवा पीढ़ी Gen Z हैं। उन्होंने जंतर-मतर पर पीएम मोदी को गाली देने वाली घटना को लेकर कहा कि जब ये बच्चे बड़े होंगे और नौकरी करेंगे तब इन्हें हनुमान जी याद आएंगे।