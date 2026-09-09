‘मैं दिवालिया हो गया था, किराया भी नहीं दे पा रहा था’, YRF डील टूटने पर देवाशीष मखीजा का छलका दर्द

देवाशीष मखीजा के संघर्ष की कहानी सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी लोगों ने प्रतिक्रिया दी। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि पीआर के जरिए हर जगह आलिया भट्ट को घसीटने की कोशिश की जाती है, लेकिन वह इससे ज्यादा मजबूत हैं। हालांकि, यह टिप्पणी किस संदर्भ में की गई, यह स्पष्ट नहीं है। एक अन्य यूजर ने उनके लंबे संघर्ष को लेकर लिखा, "इतने साल क्या किया काम" वहीं एक दूसरे कमेंट में कहा गया कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता।