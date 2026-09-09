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अपूर्वा मुखीजा का रूमर्ड बॉयफ्रेंड के साथ विवादित वीडियो हुआ वायरल, जानें कौन हैं अमिन जैज

Apoorva Makhija-Amin Jaz: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मुखीजा और अमिन जाज का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Sep 09, 2026

Apoorva Makhija Dating Rumours

रूमर्ड बॉयफ्रेंड के साथ अपूर्वा मुखीजा (फोटो सोर्स- Twitter/@ChaoticRitzz)

Apoorva Makhija Dating Rumours: सोशल मीडिया की चर्चित कंटेंट क्रिएटर अपूर्वा मखीजा, जिन्हें 'द रिबेल किड' के नाम से भी जाना जाता है, एक बार फिर अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कथित तौर पर DJ और पॉडकास्ट होस्ट अमिन जाज़ के साथ नजर आ रही हैं। वीडियो में दोनों के बीच किसिंग मोमेंट दिखाई देने का दावा किया जा रहा है। इसके बाद एक बार फिर दोनों के रिश्ते को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

हालांकि, सबसे जरूरी बात यह है कि अपूर्वा मखीजा और अमिन जाज़ ने अब तक अपने रिश्ते की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। ऐसे में वायरल वीडियो और सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं को फिलहाल महज अटकलों के तौर पर ही देखा जा रहा है।

वायरल वीडियो ने फिर बढ़ाई डेटिंग की चर्चा

सोशल मीडिया पर सामने आए छोटे से वीडियो में अपूर्वा एक DJ के पास खड़ी दिखाई देती हैं। यूजर्स उस शख्स की पहचान अमिन जाज़ के तौर पर कर रहे हैं। वीडियो में दोनों के बीच कथित तौर पर किसिंग मोमेंट भी नजर आता है। क्लिप वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने दोनों के रिश्ते को लेकर तरह-तरह के सवाल पूछने शुरू कर दिए।

हालांकि, वीडियो को रिश्ते का पक्का सबूत मानना सही नहीं होगा। दोनों की ओर से इस मामले पर कोई स्पष्ट बयान सामने नहीं आया है। वहीं, कुछ लोग अपूर्वा की निजी जिंदगी को लेकर ज्यादा अटकलें न लगाने और उनकी प्राइवेसी का सम्मान करने की अपील भी कर रहे हैं।

कौन हैं अमिन जाज?

अमिन जाज़ डिजिटल कंटेंट की दुनिया में जाना-पहचाना नाम हैं। वो DJ होने के साथ-साथ पॉडकास्ट होस्ट और कंटेंट क्रिएटर भी हैं। उनका पॉडकास्ट Untriggered with AminJaz खासा चर्चित रहा है, जिसमें वह मनोरंजन, रिश्तों, डेटिंग, इंटरनेट कल्चर और निजी अनुभवों जैसे विषयों पर मेहमानों से बातचीत करते हैं।

अमिन के पॉडकास्ट में कई कलाकारों, कॉमेडियन्स और डिजिटल क्रिएटर्स की मौजूदगी देखने को मिली है। इसी वजह से सोशल मीडिया और डिजिटल एंटरटेनमेंट की दुनिया में उनकी अच्छी पहचान है।

2024 से जुड़ रहा है दोनों का नाम

अपूर्वा और अमिन के रिश्ते को लेकर चर्चाएं नई नहीं हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों की जान-पहचान और साथ नजर आने का सिलसिला 2024 के आसपास चर्चा में आया था। इसी दौरान अपूर्वा अमिन के पॉडकास्ट पर भी पहुंची थीं। वहां दोनों की बातचीत और सहज बॉन्डिंग ने दर्शकों का ध्यान खींचा था।

इसके बाद सोशल मीडिया पर दोनों के साथ दिखने की खबरें और तस्वीरें समय-समय पर सामने आती रहीं। 2026 में Lollapalooza India के दौरान भी दोनों की मौजूदगी ने सोशल मीडिया यूजर्स को उनके रिश्ते पर चर्चा करने का एक और मौका दिया।

तुर्की ट्रिप ने भी खींचा था ध्यान

कुछ समय पहले अपूर्वा ने न्यूयॉर्क से तुर्की जाकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने की बात कही थी। उन्होंने उस व्यक्ति का नाम सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने इसे अमिन जाज़ से जोड़ दिया। तुर्की ट्रिप के दौरान एक शख्स के अपूर्वा को खाना खिलाने वाले पल ने भी खूब चर्चा बटोरी थी। कुछ लोगों ने इसे रिश्ते के संभावित ‘सॉफ्ट लॉन्च’ के रूप में देखा। लेकिन इन तमाम चर्चाओं के बावजूद दोनों ने अपने रिश्ते की स्थिति साफ नहीं की है।

न्यूयॉर्क में नई शुरुआत कर रही हैं अपूर्वा

इन दिनों अपूर्वा मखीजा अपनी जिंदगी के एक नए दौर में हैं। वह न्यूयॉर्क शिफ्ट हो चुकी हैं और न्यू यॉर्क यूनिवर्सिटी के स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस से MBA कर रही हैं। वह सोशल मीडिया पर अपनी स्टूडेंट लाइफ और न्यूयॉर्क के अनुभवों की झलक भी शेयर करती रहती हैं।

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Updated on:

09 Sept 2026 11:30 am

Published on:

09 Sept 2026 11:29 am

Hindi News / Entertainment / अपूर्वा मुखीजा का रूमर्ड बॉयफ्रेंड के साथ विवादित वीडियो हुआ वायरल, जानें कौन हैं अमिन जैज

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