अपूर्वा मुखीजा का रूमर्ड बॉयफ्रेंड के साथ विवादित वीडियो हुआ वायरल, जानें कौन हैं अमिन जैज

Apoorva Makhija Dating Rumours: सोशल मीडिया की चर्चित कंटेंट क्रिएटर अपूर्वा मखीजा, जिन्हें 'द रिबेल किड' के नाम से भी जाना जाता है, एक बार फिर अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कथित तौर पर DJ और पॉडकास्ट होस्ट अमिन जाज़ के साथ नजर आ रही हैं। वीडियो में दोनों के बीच किसिंग मोमेंट दिखाई देने का दावा किया जा रहा है। इसके बाद एक बार फिर दोनों के रिश्ते को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।