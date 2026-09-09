1 दिन पहले फरहाना भट्ट ने छोड़ा रोडीज रिबर्थ, अभिषेक मलहान ने किया खुलासा, बोले- मेडिकल कंडीशन है वजह

Abhishek Malhan On Farhana Bhatt: रियलिटी शो 'एमटीवी रोडीज' के नए सीजन 'रोडीज रिबर्थ' (सीजन 21) को लेकर फैंस का उत्साह चरम पर है। शो के ऑन-एयर होने से पहले ही एक बड़ी खबर सामने आई है। सोशल मीडिया स्टार और यूट्यूबर अभिषेक मलहान उर्फ 'फुकरा इंसान' ने खुलासा किया है कि फरहाना भट्ट इस सीजन में बतौर गैंग लीडर शामिल होने वाली थीं, लेकिन शो शुरू होने से एक दिन पहले उन्होंने शो का ऑफर ठुकरा दिया। इसकी वजह अभिषेक ने फरहाना की हेल्थ इश्यूज बताई।