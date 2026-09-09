Hanuman Ansh Box Office Collection Day 33: हनुमान अंश ने 33वें दिन की बंपर कमाई, मिर्जापुर ने भी 5वें दिन किया जबरदस्त कलेक्शन

Hanuman Ansh Box Office Collection Day 33: नीम करोली बाबा के जीवन पर आधारित आध्यात्मिक-भक्तिमय ड्रामा फिल्म 'हनुमान अंश' बॉक्स ऑफिस पर नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। सिनेमाघरों में 33 दिन पूरे होने के बावजूद फिल्म की तूफानी रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। सोमवार को 10 करोड़ बटोरने के बाद, मंगलवार यानी 33वें दिन भी फिल्म पर जमकर नोट बरसे और कलेक्शन में 10% का उछाल दर्ज किया गया है। वहीं, 'मिर्जापुर द मूवी', जिसकी धाक सिनेमाघरों में लगातार बनी हुई है, हार मानने को तैयार नहीं है। दोनों फिल्मों की कमाई के ताजा आंकड़े इस बॉक्स ऑफिस मुकाबले को और रोमांचक बना रहे हैं।