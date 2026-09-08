‘सीनियर एक्टर को मुझसे इनसिक्योरिटी हुई’, नीना गुप्ता ने किया खुलासा, बोलीं- मुझसे ज्यादा स्क्रीन स्पेस चाहिए था

नीना गुप्ता (फोटो सोर्स- Instagram- IMDb)
Neena Gupta On Senior Actor: बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री नीना गुप्ता ने अपनी लंबी फिल्मी पारी के दौरान कई तरह के कलाकारों के साथ काम किया है। हालांकि, उनका कहना है कि उन्हें अपनी पीढ़ी के कलाकारों की तुलना में आज की युवा पीढ़ी के साथ काम करना ज्यादा सहज लगता है। अभिनेत्री ने इसकी वजह बताते हुए एक ऐसा अनुभव शेयर किया, जिसमें एक सीन के दौरान एक वरिष्ठ अभिनेता ने उन्हें पीछे कर खुद कैमरे के सामने बेहतर जगह बना ली थी।
नीना गुप्ता करीब चार दशक से ज्यादा समय से मनोरंजन जगत का हिस्सा हैं। अपने अनुभवों के आधार पर वो मानती हैं कि उम्र का अंतर उनके लिए युवा कलाकारों के साथ काम करने में कोई बड़ी बाधा नहीं है। 'हिंदुस्तान टाइम्स' से बातचीत करते हुए अभिनेत्री ने बताया, पीढ़ी के कलाकारों के साथ उनका तालमेल काफी आसानी से बैठ जाता है और उनके बीच किसी तरह की दूरी महसूस नहीं होती।
इसके उलट, अपनी पीढ़ी के कुछ कलाकारों के साथ काम करने का अनुभव उन्हें उतना आरामदायक नहीं लगता। नीना ने बातचीत के दौरान संकेत दिया कि इसकी एक बड़ी वजह सेट पर दिखाई देने वाला अहंकार और असुरक्षा की भावना है।
नीना गुप्ता ने एक पुराने शूट का किस्सा सुनाते हुए बताया कि एक सीन में वह कैमरे के सामने मौजूद थीं और उनके पीछे एक अभिनेता खड़ा था। उस कलाकार को लगा कि कैमरे में उसकी मौजूदगी ठीक से नजर नहीं आ रही है। इसके बाद उसने नीना को पीछे की ओर खींच दिया और खुद ऐसी जगह खड़ा हो गया, जहां उसका चेहरा और स्क्रीन प्रेजेंस ज्यादा साफ दिखाई दे।
नीना के लिए ये अनुभव जाहिर तौर पर असहज करने वाला था। उन्होंने इसे सिर्फ एक शूटिंग की घटना नहीं माना, बल्कि इसे कलाकारों के बीच मौजूद उस मानसिकता से जोड़ा, जहां स्क्रीन पर खुद को ज्यादा प्रमुख दिखाने की इच्छा कई बार पेशेवर व्यवहार पर हावी हो जाती है।
अभिनेत्री ने अपनी बात रखते हुए कहा कि उनकी पीढ़ी के कुछ कलाकारों में अहंकार और असुरक्षा की समस्या देखने को मिलती है। उनके मुताबिक, कैमरे में कौन कितना दिखाई दे रहा है, किसे कितना स्क्रीन टाइम मिल रहा है और कौन ज्यादा महत्वपूर्ण नजर आ रहा है—ये चीजें कभी-कभी कलाकारों के बीच तनाव की वजह बन जाती हैं।
हालांकि, नीना गुप्ता ने उस अभिनेता का नाम नहीं बताया। उन्होंने घटना को साझा करते हुए किसी व्यक्ति विशेष पर सीधा आरोप लगाने के बजाय अपने अनुभव और नजरिए को सामने रखा।
वर्कफ्रंट की बात करें तो नीना गुप्ता इन दिनों अपने आगामी शो ‘चुंबक’ को लेकर चर्चा में हैं। यह शो 10 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने वाला है। लंबे करियर के बावजूद नीना लगातार नए किरदारों और अलग तरह की कहानियों के साथ दर्शकों के सामने आ रही हैं।
नीना का ये बयान एक बार फिर दिखाता है कि फिल्म सेट पर कैमरे के सामने दिखाई देने वाली चमक-दमक के पीछे कलाकारों के बीच पेशेवर रिश्तों और प्रतिस्पर्धा की अपनी अलग दुनिया होती है। उनका अनुभव यह सवाल भी खड़ा करता है कि क्या स्क्रीन पर ज्यादा दिखाई देने की चाहत कभी-कभी कलाकारों के बीच सामान्य शिष्टाचार पर भी भारी पड़ जाती है?
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