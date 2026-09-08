‘सीनियर एक्टर को मुझसे इनसिक्योरिटी हुई’, नीना गुप्ता ने किया खुलासा, बोलीं- मुझसे ज्यादा स्क्रीन स्पेस चाहिए था

Neena Gupta On Senior Actor: बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री नीना गुप्ता ने अपनी लंबी फिल्मी पारी के दौरान कई तरह के कलाकारों के साथ काम किया है। हालांकि, उनका कहना है कि उन्हें अपनी पीढ़ी के कलाकारों की तुलना में आज की युवा पीढ़ी के साथ काम करना ज्यादा सहज लगता है। अभिनेत्री ने इसकी वजह बताते हुए एक ऐसा अनुभव शेयर किया, जिसमें एक सीन के दौरान एक वरिष्ठ अभिनेता ने उन्हें पीछे कर खुद कैमरे के सामने बेहतर जगह बना ली थी।