72 साल पुरानी टूटी परंपरा! दिल्ली में नहीं होंगे नेशनल अवॉर्ड, डायरेक्टर राहुल ढोलकिया बोले- आखिर गुजरात ही क्यों?

Rahul Dholakia questioned National Award in Gujarat: 72 सालों के इतिहास में पहली बार कुछ अलग होने जा रहा है। 'राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार' (National Film Awards) समारोह का आयोजन देश की राजधानी दिल्ली के बजाय दूसरे अन्य राज्य में होने जा रहा है। आने वाली 22 सितंबर को यह भव्य समारोह गुजरात के केवडिया (एकता नगर) में आयोजित किया जाएगा, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विजेताओं को सम्मानित करेंगी। हालांकि, परंपरा में हुए इस ऐतिहासिक बदलाव को लेकर सिनेमा जगत में बहस छिड़ गई है। डायरेक्टर राहुल ढोलकिया ने इस फैसले पर सार्वजनिक रूप से सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि आखिर गुजरात की क्यो?