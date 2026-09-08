सत्य निकेतन में ढहा PG! दिल्ली हादसे को लेकर भड़के सोनू सूद, सरकार को दी नसीहत

Sonu Sood On Delhi building collapse: राजधानी दिल्ली के साउथ कैंपस से सटा सत्य निकेतन इलाका रविवार दोपहर करीब 1:30 बजे अचानक दहल उठा। चीख-पुकार से हंगामा मच गया। जब एक पांच मंजिला PG की इमारत ताश के पत्तों की तरह भरभराकर गिर गई। लगभग 28 घंटे तक चले लंबे और कठिन रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मलबे से 12 लोगों को बाहर निकाला गया है लेकिन बदकिस्मती से 7 छात्रों ने अपनी जान गंवा दी। अब इस हृदयविदारक घटना पर बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद भी भड़क गए। उन्होंने पोस्ट में कई बातें कही।