8 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

सत्य निकेतन में ढहा PG! दिल्ली हादसे को लेकर भड़के सोनू सूद, सरकार को दी नसीहत

Delhi building collapse: दिल्ली के सत्य निकेतन में 5 मंजिला PG इमारत ढहने से 7 छात्रों की मौत हो गई है। सोनू सूद का इसी हादसे पर दुख और गुस्सा दोनों बाहर आया हैं। उन्होंने सरकार को सुझाव दिए हैं।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Sep 08, 2026

Sonu Sood on Delhi building collapse Satya Niketan PG

दिल्ली हादसे पर सोनू सूद ने सरकार को दिए सुझाव (Photo Source- Instagram/sonu_sood)

Sonu Sood On Delhi building collapse: राजधानी दिल्ली के साउथ कैंपस से सटा सत्य निकेतन इलाका रविवार दोपहर करीब 1:30 बजे अचानक दहल उठा। चीख-पुकार से हंगामा मच गया। जब एक पांच मंजिला PG की इमारत ताश के पत्तों की तरह भरभराकर गिर गई। लगभग 28 घंटे तक चले लंबे और कठिन रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मलबे से 12 लोगों को बाहर निकाला गया है लेकिन बदकिस्मती से 7 छात्रों ने अपनी जान गंवा दी। अब इस हृदयविदारक घटना पर बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद भी भड़क गए। उन्होंने पोस्ट में कई बातें कही।

दिल्ली हादसे पर सोनू सूद ने किया पोस्ट

सोनू सूद ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने सरकार से भावुक अपील करते हुए देश की अलग-अलग जगहों से बड़े शहरों में पढ़ने आने वाले लाखों युवाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई।

सोनू सूद ने लिखा, "हर साल लाखों छात्र अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपना घर-परिवार छोड़कर दूसरे शहर आते हैं। लेकिन क्या हम उन्हें रहने के लिए एक सुरक्षित जगह दे पा रहे हैं? अकेले दिल्ली में लगभग 7 लाख छात्र नामांकित हैं, जबकि सरकारी और विश्वविद्यालय हॉस्टल्स की कुल क्षमता मुश्किल से 30,000 है। यानी हर 31 में से केवल 1 छात्र को ही हॉस्टल मिल पाता है। बाकी छात्रों को ऐसी असुरक्षित और जर्जर इमारतों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है।"

"सरकारी जमीनों पर बनें किफायती हॉस्टल"

हादसों को रोकने के लिए ठोस समाधान बताते हुए सोनू सूद ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालयों के आसपास खाली पड़ी सरकारी जमीनों की पहचान की जानी चाहिए और वहां तुरंत सुरक्षित व किफायती छात्र हॉस्टल बनाए जाने चाहिए। इसके अलावा, उन्होंने विश्वविद्यालयों को परिसर के अंदर ही अतिरिक्त भवन निर्माण की अनुमति देने की मांग की।

उन्होंने कहा, "इससे छात्रों को सुरक्षा मिलेगी, उनके माता-पिता को मानसिक शांति मिलेगी, और सरकारों व विश्वविद्यालयों को राजस्व भी प्राप्त होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम मासूम जिंदगियों को बचा सकेंगे। कभी-कभी नीति में एक छोटा सा सकारात्मक बदलाव किसी के सबसे बड़े सपने को साकार कर सकता है और उसकी जान बचा सकता है।"

कैसे हुआ हादसा?

यह भीषण हादसा रविवार दोपहर करीब 1:30 बजे आरके पुरम/मोती बाग इलाके में स्थित शिव मंदिर के पास एक तंग गली में हुआ। सूचना मिलते ही दमकल विभाग और NDRF की टीमें करीब 1:50 बजे मौके पर पहुंचीं। स्थानीय लोगों के अनुसार, इस 5 मंजिला पीजी में लगभग 15 कमरे थे और हर कमरे में दो से तीन छात्र रहते थे। भारी मलबे के कारण राहत और बचाव कार्य में काफी मशक्कत करनी पड़ी। मंगलवार सुबह तक 7 शव निकाले जा चुके थे, जबकि बचाव अभियान अभी भी जारी है।

‘हनुमान अंश’ के मुरीद हुए वरुण धवन, अभिनेत्री नारायणी शास्त्री ने भी दिल खोलकर की तारीफ, रोते हुए बनाया वीडियो

ये भी पढ़ें
Varun Dhawan Praised actress Narayani Shastri cry after Hanuman Ansh

खबर शेयर करें:

Updated on:

08 Sept 2026 11:18 am

Published on:

08 Sept 2026 11:17 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / सत्य निकेतन में ढहा PG! दिल्ली हादसे को लेकर भड़के सोनू सूद, सरकार को दी नसीहत

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘हनुमान अंश’ ने इस मामले में छोड़ा 1800 करोड़ कमाने वाली ‘धुरंधर 2’ को पीछे, बॉक्स ऑफिस पर किया चमत्कार

Hanuman Ansh Beats Dhurandhar 2 Box Office
बॉलीवुड

Mirzapur Box Office Collection Day 4: मिर्जापुर का 4 दिन में कलेक्शन पहुंचा 130 करोड़, हनुमान अंश ने भी 32वें दिन धुरंधर-KGF 2 को चटाई धूल

Mirzapur Box Office Collection Day 4 Hanuman Ansh day 32 earn storm
बॉलीवुड

नोरा फतेही के वीडियो से 20% गिरी बुकिंग! कंपनी ने दावा कर ठोका अभिनेत्री पर 3 करोड़ का मानहानि केस

Nora Fatehi 3 crore defamation case after calling toy plane Dispute
बॉलीवुड

‘रोजी-रोटी भी तो चलानी है’, शादी में डांस और वायरल रील्स पर छलका राहुल रॉय का दर्द, बोले- लोग नहीं जानते कितनी मेहनत है

Rahul Roy Second Innings
बॉलीवुड

‘राज’ की भूतनी मालिनी शर्मा ने सालों बाद इंडस्ट्री छोड़ने को लेकर खुलासा, कारण बताते हुए बोलीं- बच्चो के लिए किया

Raaz actress Malini Sharma Breaks Silence why quit Bollywood
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.