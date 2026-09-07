‘रोजी-रोटी भी तो चलानी है’, शादी में डांस और वायरल रील्स पर छलका राहुल रॉय का दर्द, बोले- लोग नहीं जानते कितनी मेहनत है

आगे एक्टर ने कहा, “मेरे खर्चे हैं और मुझे पैसों की जरूरत है। 2020 में ब्रेन स्ट्रोक के बाद काम मिलना मुश्किल हो गया था। तब से पांच साल बीत चुके हैं, और मैं गुजारा करने के लिए जो कुछ भी कर सकता था, वो सब कर रहा था। कभी-कभी, मैं शादियों में डांस करके 2 लाख या 4 लाख रुपये कमा लेता हूं। जो लोग मुझे ट्रोल करते हैं, उन्हें नहीं पता कि ये कितनी मेहनत का काम है। मुझे अपनी रोजी-रोटी भी तो चलानी है।”